Hlava rodiny prominentných sestier Kardashianových Kris Jenner (67) v žiadnom prípade nepatrí do starého železa. Najnovšie sa na svojom Instagrame vyznala z lásky k svojmu mladšiemu priateľovi Coreymu Gamblovi (42). Ich vzťah vyzerá veľmi stabilne napriek tomu, že by mu Kris mohla byť pokojne mamou.

Kris Jenner napriek svojmu vyššiemu veku zvláda vedenie prominentnej rodiny na jednotku. Mama slávnych dcér, patriacich k uznávaným celebritám na plný úväzok, však nezaháľa a svoj súkromný život verejne prezentuje aj na svojom Instagrame. Najnovší príspevok bol venovaný jej priateľovi, ktorý oslavoval narodeniny, a Kris nešetrila chválami na jeho adresu.

Toľko lásky a pozitívnej energie v jednom texte značí len jedno. Kris sa o svojom priateľovi vyjadrila naozaj veľmi pozitívne a nazvala ho láskou, otcom, priateľom, partnerom a spoločníkom. Pod popis pridala ich spoločné fotografie, ktoré vystihujú ich vzťah.

Známy klan Kardashian poznajú dobre po celom svete. Hlavou rodiny je mama Kris Jenner, ktorá v žiadnom prípade nezaháľa a drží krok so svojimi dcérami. Zdroj: gettyimages

Corey Gamble je v rodine prominentných žien už od roku 2014, keď začal randiť s hlavnou predstaviteľkou celého klanu. Počas dlhoročného priateľstva sa stal súčasťou rodiny a vraj ho všetky dcéry zbožňujú. Milovníci promi rodiny si ju môžu vychutnávať v šou Keeping Up With The Kardashians, ktorá zdieľa podstatu osobných životov slávnej rodiny. Gamble je sám časťou súčasťou rôznych epizód, i keď, ako priznal, má rád svoje súkromie a nerád preberá osobné veci na verejnosti.

Vekový rozdiel medzi prominentnou dvojicou je zjavne v úplnom poriadku. Prominentná dáma napriek svojmu veku vyzerá dokonale a fit. Dôkazom sú aj najnovšie fotografie páru. Vekový rozdiel 25 rokov by sa naozaj všimol len málokto.

Dvojica si padla do oka prvýkrát na oslave 40. narodenín módneho návrhára Riccarda Tisciho na Ibize. Coery v tom čase pracoval ako tour manažér Justina Biebera a Kris riešila rozvod so svojím vtedajším manželom. Slávna mama sa rozviedla po 22 rokoch manželstva s americkým atlétom Bruceom Jennerom (73), ktorý sa dal neskôr preoperovať na ženu Caitlyn.