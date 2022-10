Britská kráľovská rodina sa skladala z hlavných členov, ktorí nie príliš zapadali do etikety. Mladšia sestra Alžbety II. bola jasným dôkazom toho, že aj v najvyšších kruhoch sa nájdu čierne ovce. Princezná Margaret († 72) zomrela pred dvadsiatimi rokmi, no jej škandály sprevádzajú kráľovskú rodinu dodnes. Miláčik národa, princezná Margaret, bola nezabudnuteľnou ikonou svojich čias!

O štyri roky mladšia sestra Alžbety II. bola veľkou súčasťou kráľovskej rodiny. Jej výchova však nespadala do etikety priamej dedičky, zrejme preto nedodržiavala protokol tak striktne, ako jej sestra.

Princezná Margaret patrila k miláčikom národa. So svojou staršou sestrou Alžbetou II. si boli nesmierne podobné. Zdroj: Getty Images

Niekdajšia sláva princeznej jej priniesla do života viac trpkosti ako potešenia a svoju rolu si nikdy neužívala. Bola označovaná za nešťastnú a problémovú, čo sa odrazilo aj v jej súkromnom živote. Nikdy v histórii kráľovskej rodiny sa nestalo, aby sa priama príbuzná kráľovnej rozviedla. Škandálov však bolo viac.

Margaret sa najprv chcela vydať za rozvedeného muža, čo bolo neprípustné. Jej staršia sestra jej to nedovolila a zmietla to doslova zo stola. Vtedajšie britské médiá však boli na strane mladučkej princeznej a verejne ju podporovali. Britský vplyvný denník The Guardian vtedy vyšiel s titulkou: ,,Do toho, Margaret, daj prednosť láske!“

“Niekto vždy musí byť čiernou ovcou. Každá rodina ju potrebuje.“ Výrok princeznej Margaret

Kráľovnina sestra sa napokon vydala za fotografa Anthonyho Armstrong Jonesa († 87). Verejnosť zostala v šoku, jej nastávajúci totiž nemal žiaden titul. S manželom sa však po osemnástich rokoch rozviedla pre jeho neustálu neveru. Jones totiž miloval spoločnosť mladých modeliek a herečiek. Princezná za ním nezaostávala ani v tomto smere a i keď v pokročilom veku, často ju vídali na verejnosti so zajačikmi. Svoj milostný pomer s mladými chlapcami nikdy neskrývala.

Po odchode manžela sa princezná chcela predávkovať, no stihli ju zachrániť.

Princezná sa vymykala všetkým kráľovským protokolom. Bola zábavná, milovala večierky, veľa pila a fajčila. Zdroj: Getty Images

Margaret viedla naozaj bujarý život a holdovala alkoholu a cigaretám. Od jej 50 rokov mala problémy s pľúcami a trpela na neuveriteľné bolesti hlavy, čo vyvolalo miernu závislosť od liekov proti bolesti, ktoré v kombinácii s jej obľúbeným brandy nepridali jej zdravotnému stavu.

Fakt, že Margaret patrila k najväčším rebelkám rodiny, ju vyzdvihol na najvyšší stupeň popularity médií. Obyčajní ľudia ju doslova milovali a inšpirovali sa aj jej šatníkom.

Na staré kolená chcela princezná pomáhať svojej staršej sestre a venovať sa kráľovským povinnostiam. Alžbeta ju však začleňovala do oficiálnej práce dvora veľmi zriedka. Jej ostrý jazyk sa totiž nehodil do diplomatického správania.

Princezná si so svojou sestrou boli v súkromí veľmi blízke. Alžbeta však vždy oddeľovala prácu a rodinné vzťahy, za čo bola často kritizovaná.

