"Podľa aerolínií boli na palube lietadla Embraer-135 nasledujúci pasažieri:... Prigožin, Jevgenij," napísala Rosaviacia v aplikácii Telegram. Okrem šéfa vagnerovcov sa na zozname pasažierov nachádzali aj Dmitrij Utkin, Valerij Čekalov, Sergej Propustin, Jevgenij Makarjan, Nikolaj Matusejev a Aleksander Totmin, ako aj traja členovia posádky.

Dmitrija Utkina, ktorý bol niekdajším členom ruskej vojenskej rozviedky GRU, označujú médiá za Prigožinovu pravú ruku. Podľa ruských okupačných úradov na Ukrajine mala jeho značka Vagner slúžiť na pomenovanie pre celú skupinu.

Dmitrij Utkin, Prigožinova pravá ruka, zomrel taktiež na palube. Zdroj: Profimedia

Lietadlo, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy. Telegramový kanál Grey Zone blízky vagnerovcom v stredu uviedol, že stroj bol cielene zostrelený protivzdušnou obranou nad Tverskou oblasťou. Na zozname pasažierov sa nachádzalo aj Prigožinovo meno; kanál však najprv spochybnil, či je skutočne mŕtvy. Prigožinova smrť je podľa Grey Zone následkom "konania zradcov Ruska".

V rovnakom čase sa totiž vo vzduchu mali nachádzať dve lietadlá vagnerovcov. Druhé lietadlo sa podľa Grey Zone otočilo a pristálo na letisku Ostafjevo južne od Moskvy, pričom nebolo bezprostredne jasné, na palube ktorého stroja sa vodca vagnerovcov nachádzal.

Spravodajská stanica BBC informovala, že podľa miestnych záchranných zložiek sa na mieste zrútenia lietadla našlo všetkých desať tiel a pátracie práce tak boli ukončené.

Podozrivých 30 sekúnd pred zrútením

Let lietadla Embraer-135 prebiehal do posledných 30 sekúnd pred haváriou úplne štandardne. Stroj však zrazu začal prudko klesať. Vyplýva to z údajov online portálu na sledovanie lietadiel Flightradar24.

Podľa predstaviteľa portálu Flightradar24 Iana Petchenika začalo lietadlo o 17.19 h SELČ "náhle vertikálne klesať". V priebehu 30 sekúnd stroj klesol o viac ako 2400 metrov. Petchenik dodal, že "čokoľvek sa stalo, stalo sa veľmi rýchlo". Pred prudkým klesaním však "nič nenaznačovalo, že by lietadlo malo problémy".

Moderátorka Xenija Sobčaková na sociálnej sieti uviedla, že havarované lietadlo zrejme patrilo práve Prigožinovi, informuje portál Blesk. Ruskojazyčný server BBC zase napísal, že šéf vagnerovcov vlastní stroj Embraer Legacy 600 s označením RA-02795 a podľa serveru Flightradar lietadlo s týmto číslom včera popoludní vzlietlo z Moskvy. Následne sa stratilo z radaru nad Tverskou oblasťou vo výške 8500 metrov.

Prigožinovo súkromné lietadlo sa zrútilo. Zdroj: JetPhotos

Ako píše agentúra Reuters, nech mala havária lietadla akúkoľvek príčinu, Prigožinova smrť znamená, že ruský prezident Vladimir Putin sa zbavil človeka, ktorý predstavoval najvážnejšiu výzvu autorite ruského vodcu od jeho nástupu k moci v roku 1999. Kremeľ ani ruské ministerstvo obrany zatiaľ udalosť nekomentovali.

