Posledné dni strávila Ivana Trumpová v spoločnosti svojej rodiny a prípravami na prvú zahraničnú dovolenku po rokoch, informuje portál News. Pandémiu koronavírusu prežila opatrne, zavretá v bezpečí domova. Poslednýkrát bola Ivana odfotografovaná 22. júna v uliciach Manhattanu na ceste do kaderníctva. Spolu s jej asistentom mali obaja na tvárach rúška.

Jej najlepšia priateľka Nikki Haskell tvrdí, že Ivana strávila pandémiu „úplne zamknutá“ a „nikam nechodila.“ O to väčšou tragédiou je, že zomrela práve počas príprav na vytúženú dovolenku v Saint-Tropez vo Francúzsku.

„Zajtra mala odcestovať do Saint-Tropez. Mala to byť jej prvá cesta od začiatku pandémie,“ povedala pre New York Post jej rozrušená priateľka. Koronavírus brala podľa Nikki Ivanka veľmi vážne, z domu vychádzala iba do susednej reštaurácie, prípadne jednej alebo dvoch, ktoré sú hneď za rohom. „To je všetko,“ tvrdí Ivanina kamarátka.

V januári spolu dokonca plánovali podniknúť cestu okolo sveta. „Chceli sme si vziať dva mesiace voľna a precestovať svet. Nemôžem tomu uveriť,“ povedala zronená Nikki. Ivana sa podľa nej na svoju dovolenku do Európy veľmi tešila.

Práve susednú reštauráciu s názvom Paopa Alavian navštívila Ivana menej ako 24 hodín pred smrťou. Majiteľ reštaurácie v rozhovore pre The US Sun povedal, že Ivana vyzerala byť v dobrej nálade, no všimol si na nej aj známky únavy. Objednať si mala iba malú porciu jedla.

„Ako vždy sa ma opýtala, ako sa mám,“ spomína pán Alavian. „Zdravotne vyzerala byť v poriadku. Bolo na nej vidno mierne známky únavy, no inak vyzerala byť OK,“ povedal majiteľ reštaurácie s tým, že správa o jej smrti ho trochu šokovala. „Bola skvelým človekom. Skutočne dobrá osoba… bola nám tu všetkým matkou,“ povedal Alavian.

Našli ju mŕtvu ležať na schodisku

Prvá manželka amerického exprezidenta Donalda Trumpa, Ivana Trumpová, zomrela vo štvrtok vo veku 73 rokov. Informoval o tom samotný Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social, píše agentúra AP. "S veľkým zármutkom oznamujem všetkým, ktorí ju milovali, pričom ich je mnoho, že Ivana Trumpová zomrela vo svojom dome v meste New York," napísal Trump.

"Bola to úžasná, krásna a ohromná žena, ktorá viedla inšpiratívny život. Jej pýchou a radosťou boli jej tri deti – Donald mladší, Ivanka, Eric. Bola na nich taká hrdá, ako sme na ňu boli hrdí my všetci. Odpočívaj v pokoji, Ivana!" dodal. Ivana Trumpová pravdepodobne zomrela v dôsledku zástavy srdca. Potom čo ju našli v bezvedomí v jej dome v New Yorku bolo ohlásené, že bola nájdená na schodisku.