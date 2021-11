Aktuálna tretia vlna pandémie koronavírusu je zatiaľ najhoršia. Pribúdajú tisícky nakazených denne a naše nemocnice už nestíhajú ošetrovať všetkých pacientov.

Politici sa navyše namiesto vymýšľania správnych riešení väčšinou hádajú, kto je za túto situáciu zodpovedný. Rozdeľuje ich názor nie len na povinnú vakcínu, ale aj na prijaté opatrenia či výšku finančnej odmeny za zaočkovanie sa.

Do komplikovanej situácie vstúpila poslankyňa Romana Tabák, ktorá by chcela celú situáciu vyriešiť. Vo svojom statuse na sociálnej sieti uviedla, že "by sa chcela dohodnúť, ako ťahať za jeden povraz a ukázať súdržnosť". Bohužiaľ, jej krok sa s veľkým pochopením nestretol a viacerým fanúšikom to prišlo ako zlý vtip.