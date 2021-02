Odborníci preto pracujú s teóriou, že africký variant je v oblasti, kde až doteraz prevládala britská verzia, rozšírený už dlhšie, napísal Blesk. „Otázne je, v ktorej oblasti ČR je africký variant rozšírený,“ uviedol biológ Omar Šerý, podľa ktorého je táto verzia rezistantnejšia voči očkovaniu.

V Česku pribudlo za stredu 13.657 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Je to menej než v utorok, keď ich bolo 15.815, ale takmer o 3000 viac než minulú stredu, vtedy ich zaznamenali 10.699. Podľa neúplných údajov zomrelo aj ďalších 67 ľudí, celkovo je obetí už 19.835.

Vláda obmedzila cestovanie do krajín s africkým variantom

Česká vláda na stredajšom večernom rokovaní nedosiahla dohodu o ďalšom sprísnení protiepidemických opatrení v krajine. Dohodla sa však na zákaze cestovania do viacerých krajín a na príspevkoch na plošné testovanie pre firmy a živnostníkov. O obmedzeniach chce ďalej diskutovať vo štvrtok od 18.00 SEČ.

VIDEO Takto sa šíri koronavírus v kaderníctvach:

České ministerstvo zdravotníctva zakázalo od 26. februára českým občanom a osobám žijúcim v ČR cestovať do krajín s vysokým rizikom výskytu brazílskeho či juhoafrického variantu koronavírusu. Zákaz bude platiť do 11. apríla a týka sa štátov Botswana, Brazília, Eswatini (Svazijsko), Južná Afrika, Keňa, Lesotho, Malawi, Mozambik, Tanzánia (vrátane ostrovov Zanzibar a Pemba), Zambia a Zimbabwe.

Hamáček potvrdil, že vláda požiada Poslaneckú snemovňu, aby zrušila uznesenie o konci núdzového stavu k 27. februáru a aby predĺžila jeho platnosť do konca marca. Na tri týždne by sa podľa informácií televízie TV Nova mali kompletne zatvoriť všetky školy, služby, hotely a väčšina obchodov. Výnimku by mali len predajne s potravinami a liekmi. Ľudia by sa mohli pohybovať len v okruhu 20 kilometrov od svojho bydliska, výnimkou by bola cesta do práce a k lekárovi.

Medzi navrhovanými opatreniami je okrem iného povinnosť nosiť respirátory typu FFP2 - a to aj v práci či na ulici. Povinné má byť aj testovanie antigénovými testami vo firmách.

