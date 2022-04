Dookola hovoríme, že žijeme v civilizovanom svete, avšak činy niektorých ľudí ukazujú presný opak. Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, ženy majú stále strach chodiť samy večer po uliciach, aby ich za prvým rohom nenapadol zmyslov zbavený muž, ktorý sa nevie ovládať. A čo horšie, niekedy sa nedá veriť ani vlastnému susedovi.

Peklo, ktoré nemala nikdy zažiť

To bol aj prípad mladej a krásnej Češky Nely, ktorá ešte do roku 2017 žila úplne normálnym životom. Jej svet sa však obrátil hore nohami, keď ju brutálne znásilnil jej vlastný sused. Ako informoval český Blesk, k ohavnému činu došlo v pražskej mestskej štvrti Holešovice. V osudný deň zazvonil na jej zvonček sused Jiří Meindl pod zámienkou vrátenia peňazí. Po otvorení dverí však Nelu schmatol a vtiahol do bytu, kde ju brutálne znásilnil. Podľa detailov, ktoré Nela vyrozprávala pred rokom v reportáži pre CNN Prima News, po celý čas jej držal pod krkom obrovský nôž. Podľa jej slov bolo najhoršie, že páchateľ s ňou komunikoval. „Dopredu mi hovoril, čo bude robiť,“ povedala Nela. „Nemohla som sa brániť. Iba som mala v hlave tú myšlienku a bránila som sa,“ dodala.

Okrem znásilnenia utŕžila Nela aj silné rany päsťou, rezné rany a celý čas počúvala vyhrážky smrťou, od ktorej ďaleko nemala. „V čase, keď ma znásilňoval päsťou do oboch intímnych otvorov, kde som mala aj rezné rany nožom, keď ma mlátil a škrtil hlava-nehlava, tak som si stále opakovala, Nela, ešte nie… ešte nemôžeš odísť, ešte si tu nesplnila všetko, čo potrebuješ,“ popísala emotívne v minulosti otrasný zážitok Nela pro Donio.cz.

Desivé svedectvo policajta

O prípade prehovoril policajt Tomáš Soukup, ktorý na mieste činu zasahoval medzi prvými. Na moment, keď vstúpil do bytu Nely, vraj nikdy nezabudne. „Bol to najhorší zážitok, ktorý som si odniesol z práce. Bol som pri množstve domáceho násilia a bitiek, ale takú vec som nikdy nevidel," uviedol policajt v utorok v programe 360​​° Michala Pôra na CNN Prima News.

Zdroj: reprofoto CNN Prima News

Dalo by sa povedať, že Neliným anjelom strážnym sa stal jej ďalší sused, ktorý počul jej nárek a zavolal políciu. „Zásah si pamätám úplne presne. Došli sme do bytovky s tým, že nám svedok povedal, že zrejme ide o nejakú hlúposť, potrebuje sa však vyspať, tak nech to doriešime. Pre nás išlo o rušenie nočného pokoja. Spomínam si, ako sme počuli hrozný nárek, volanie o pomoc. Preto som neváhal ani sekundu, vykopol som dvere a proti mne sa rozbehla polonahá slečna, ktorá bola zakrvavená,“ rozprával policajt pre CNN Prima News.

Následky a pokus o samovraždu

Aj keď sa Nela snažila so svojím osudom vyrovnať, s traumou bojovala veľmi dlho. V roku 2019 sa pokúsila o samovraždu skokom zo štvrtého poschodia. Napokon ju skok z okna pripútal na invalidný vozík. Napriek snahe začať svoj život odznova, šťastného konca sa však Nela nedočkala. Jej mladý život nakoniec ukončila krátka choroba. „Zo zármutkom oznamujeme, že nás v piatok 22. apríla 2022 vo večerných hodinách po krátkej a intenzívnej chorobe opustila Nela,“ napísali blízki v príspevku na Facebooku Nely Moravcovej.

Jej príbeh však znova otvára otázku, ako je možné, že stále žijeme v časoch, kde sa musí žena báť, necíti sa bezpečne a často sa stáva obeťou domáceho či sexuálneho násilia.

Prečítajte si tiež:

Železničný vrah: Za alkohol a zopár drobných bol schopný ubiť človeka kladivom na smrť



Rozpad Ukrajiny, vraždy oligarchov a zverstvá, aké si NEVIETE predstaviť: Toto robia Rusi ženám



Singapur popravil mentálne postihnutého muža: Dôvod krutého verdiktu vás prekvapí!