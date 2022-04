O záhadnom zmiznutí Emanuely Orlandi sa za tie roky zrodilo množstvo teórií. Dievča videli naposledy v roku 1983 vo Vatikáne, ako nastupuje do veľkého čierneho BMW. Odvtedy sa po nej akoby zľahla zem.

Orlandi sa narodila v roku 1968 vo Vatikáne. Jej otec pracoval ako významný úradník, ktorý mal na starosti organizovanie audiencií u pápeža a celá rodina bola silne veriaca. Cez leto 22. júna 1983 sa však všetko zmenilo. Orlandi navštevovala počas prázdnin hudobnú školu v Ríme trikrát do týždňa. Do školy chodila autobusom, od zastávky to mala iba niekoľko minút peši. V osudný deň ju cestou do školy zastavilo čierne auto, z ktorého jej neznámy muž ponúkol prácu pre spoločnosť Avon. Ešte predtým, než na ponuku kývla, sa chcela poradiť so staršou sestrou, a tak jej zavolala. Potom sa už nikomu neozvala.

Emanuela Orlandi Zdroj: Twitter

Nasledujúci deň vo štvrtok zavolali jej rodičia do hudobnej školy a pýtali sa, či niekto zo spolužiakov nevie niečo o ich nezvestnej dcére. O deň neskôr sa už do pátrania zapojila aj polícia. Rodina aj muži zákona dostali v priebehu niekoľkých dní množstvo tipov, kde sa Emanuela nachádza, alebo kde ju videli naposledy. Nič z toho sa však nepotvrdilo.

S rodinou Orlandi sa v tom čase poznal aj vtedajší pápež Ján Pavol II., ktorý sa za nezvestné dievča verejne prihovoril 3. júna. Po niekoľkých dňoch od jej záhadného zmiznutia boli už všetky ulice polepené jej fotografiami. 5. júna dostala rodina nezvestného dievčaťa anonymný telefonát. Podľa volajúceho uniesla dievčinu teroristická skupina, ktorá požadovala prepustenie Mehmeta Ali Ağci, tureckého teroristu, ktorý sa v roku 1981 pokúsil zavraždiť pápeža. Muž na telefóne dostal prezývku L’Americano, 27. októbra 1983 sa však odmlčal a viac sa neozval.

Rodičia Emanuely s pápežom Jánom Pavlom II. Zdroj: Profimedia

Vo Vatikáne z nej spravili sexuálnu otrokyňu

Olej do ohňa prilial v roku 2012 bývalý vatikánsky kňaz Gabriele Amorth, ktorý sa pod vedením pátra Candida Amantina stal v júni 1986 oficiálnym exorcistom. Ako informuje britský denník Daily Mail, Amorth bol presvedčený, že dievča sa stalo obeťou „zločinu so sexuálnym motívom“ a že polícia by mala zamerať svoje vyšetrovanie na Vatikán, predovšetkým na pedofilných kňazov, ktorí zneužívali malé deti. "Pätnásťročné dievča by nikdy nenastúpilo do auta k niekomu, koho nepozná. Je dôležité hovoriť s ľuďmi, ktorí dievča poznali," vyjadril sa k prípadu. Amorth si bol takmer stopercentne istý, že Orlandi sa stala obeťou sexuálneho zneužívania. Tieto dievčatá mala cirkev nadrogovať, uniesť a slúžiť mali pedofilným kňazom ako hlavné atrakcie ich zvrhlých večierkov. Keď už dievčina bola v koncoch a nedokázala plniť zvrátené priania vysokopostavených kňazov, mali ju zavraždiť a jej pozostatky zakopať.

Páter Gabriele Amorth napísal niekoľko kníh o vyháňaní diabla, najmä vďaka jeho úsiliu Vatikán konečne uznal Medzinárodnú asociáciu exorcistov. Zdroj: Profimedia.sk

Vatikánska mafia

Ďalšia z teórií zas tvrdí, že únos má na svedomí rímska mafia Banda della Magliana, na ktorej čele stál Enrico De Pedis. To, že dievča uniesol a držal v neznámom byte vo Vatikáne, potvrdila aj jeho milenka, rovnako aj jeho snúbenica Sabrina Minardi. Po tom, čo dievča zneužili kňazi, mali jeho bezvládne telo hodiť do miešačky na cement, ktorú Pedis uchovával na likvidáciu iných mafiánov. Polícii sa však nepodarilo nájsť žiadne dôkazy, ktoré by ho z únosu a zabitia dievčaťa usvedčili. Enrica De Pedisa zavraždili 2. februára 1990.

Záhadný list

V roku 2019 dostala rodina zmiznutého dievčaťa list, ktorý tvrdil, že pozostatky ich dcéry sa nachádzajú v hrobe dvoch princezien. Aby Vatikán rodine dokázal svoju oddanosť, vydal povolenie na otvorenie hrobky. V nej však vyšetrovatelia neobjavili nič, dokonca ani pozostatky, ktoré sa mali v hrobke nachádzať.