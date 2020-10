Odmietlo by ho 26 percent. Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho prieskumu platformy Pulzus Kutató, ktoré zverejnil v piatok spravodajský server Napi.hu. S takýmto krokom v boji proti pandémii koronavírusu by súhlasilo až 78 percent ľudí vo veku 18 až 39 rokov. Zvyšných 22 percent z nich by bolo proti.

Za testovanie sa v kategórii osôb vo veku od 40 do 59 rokov vyjadrilo 75 percent ľudí. Proti by bolo 25 percent respondentov. Zo starších ľudí nad 60 rokov, ktorí sú pandémiou viac ohrození, 69 percent uviedlo, že by plošné testovanie bolo potrebné aj v Maďarsku. Opačný názor vyjadrilo 31 percent osôb z tejto skupiny.

Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 2066 potvrdených prípadov nákazy. Na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 zomrelo 47 ľudí. Celkový počet nakazených dosiahol 54.278 a v spojitosti s COVID-19 zomrelo celkom 1352 osôb.

Rúška sú od piatka povinné aj na vonkajších podujatiach

Nosenie rúšok je v Maďarsku od piatka povinné už aj na podujatiach v exteriéroch vrátane športových podujatí, vyplýva z vládneho nariadenia zverejneného vo štvrtok večer v štátnom vestníku.

Účastníci vonkajších a športových podujatí musia nosiť rúško. Výnimkou sú športovci, tréneri, ale aj rozhodcovia. Rečníci na podujatiach si pri prejave môžu rúško dať dole. Osoby, ktoré si ani na výzvu organizátorov týchto podujatí nenasadia rúško, budú vyzvaní, aby opustili miesto podujatia, píše sa v nariadení.

Šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecília Müllerová 20. októbra na tlačovej konferencii vyhlásila, že štáb neodporúča účasť na hromadných podujatiach. V sobotu sa ale v Budapešti bude konať ligový futbalový zápas Fradi - Újpest, ktorý je vypredaný, upozornila komerčná rozhlasová stanica Klubrádió. Minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás v tejto súvislosti povedal, že ide o vonkajšie podujatie, pričom ak bude dodržaná bezpečná vzdialenosť medzi fanúšikmi, tak bude stačiť, ak budú mať nasadené rúška. Spravodajský server 444.hu však tvrdí, že vstupenky sa predali na všetky sedadlá.