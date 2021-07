Od štvrtka (15. júla) sa musia cestujúci pri vstupe do Slovinska preukázať, že sú buď zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, uzdravení z tejto choroby, alebo musia predložiť doklad o negatívnym teste na koronavírus.

Doklady o týchto skutočnostiach musia predložiť aj cestujúci, ktorí iba prechádzajú cez Slovinsko – napríklad do turistických destinácií v Chorvátsku. Doteraz mali cestujúci z krajín považovaných za nízkorizikové povolený vstup do Slovinska bez akýchkoľvek podmienok. Na internetovej stránke slovinského ministerstva vnútra sa uvádza, že cestujúci môžu predložiť aj digitálny certifikát EÚ o covide a digitálne certifikáty tretích krajín.

Ministerstvo taktiež uvádza, že pre vstup do Slovinska budú existovať iba dve výnimky, na ktoré sa nebude vzťahovať karanténa a testy: ide o majiteľov nehnuteľností na oboch stranách hranice a na deti do 15 rokov cestujúce so svojimi rodičmi alebo opatrovníkmi.