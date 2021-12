Konzorcium Pfizer/BioNTech v piatok oznámilo, že do prebiehajúcich klinických skúšok svojej protikoronavírusovej vakcíny pre deti od šiestich mesiacov do štyroch rokov plánuje pridať podanie tretej dávky. Informoval o tom agentúra DPA.

Posilňujúca dávka od Pfizeru pre deti od 6 mesiacov do 4 rokov by sa mala podávať najskôr dva mesiace po druhej dávke. Prvé výsledky klinických testov takto podanej dávky by mali byť známe v prvej polovici budúceho roka.

Konzorcium pristúpilo k tomuto rozhodnutiu na základe výsledkov predbežného výskumu, ktorý ukázal, že deti vo veku dvoch až štyroch rokov nemali na dve dávky vakcíny takú dobrú imunitnú reakciu ako polročné až dvojročné deti a adolescenti a osoby staršie ako šestnásť rokov. Analýza však pri týchto prípadoch nepotvrdila žiadne bezpečnostné riziká.

Na výskume sa zúčastňuje približne 4500 detí vo veku šesť mesiacov až jedenásť rokov.

Podávanie vakcíny od Pfizer/BioNTech deťom starším ako 5 rokov schválili už v niekoľkých krajinách vrátane EÚ a USA. Konzorcium chce vykonať klinické testy aj pre podávanie posilňujúcej dávky deťom vo veku 5-12 rokov.