PK 12 Tuluá - Policajti blokujú vstup do väzenia v kolumbijskom meste Tuluá 28. júna 2022. Pri pokuse o útek z väzenia na juhozápade Kolumbie prišlo v utorok o život najmenej 49 ľudí a desiatky ďalších osôb utrpelo zranenia. FOTO TASR/AP Police block access to a jail that was the site of a deadly fire in Tulua, Colombia, Tuesday, June 28, 2022. (AP Photo/Juan Jose Horta)

Zdroj: Juan Jose Horta