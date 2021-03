Pápež František očakáva, že zomrie v Ríme: O smrti rozmýšľam, ale nebojím sa jej! ×

Pápež František očakáva, že zomrie v Ríme, stále ako hlava katolíckej cirkvi. Nevráti sa do rodnej Argentíny stráviť posledné dni svojho života. Uvádza sa to v novej knihe nazvanej "The Health of Popes" (Zdravie pápežov), informovala v nedeľu tlačová agentúra AFP.