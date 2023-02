Európske krajiny boli silne závislé od dodávok zemného plynu od ruského štátneho monopolu Gazprom, ale potom, ako Moskva vyslala svojich vojakov na Ukrajinu, začali hľadať iné zdroje.

Putin v prejave pri príležitosti 30. výročia energetickej spoločnosti ocenil jej "efektívnosť a udržateľnosť".

"Napriek, úprimne povedané, nekalej konkurencii a priamym pokusom zvonku brániť a obmedzovať jeho rozvoj, Gazprom napreduje a spúšťa nové projekty," povedal Putin skupine zamestnancov Gazpromu prostredníctvom video spojenia.

Moskva začiatkom tohto týždňa oznámila, že vývoz jej plynu klesol v roku 2022 medziročne o 25 % a obvinila z toho európske štáty.

Nemecko vlani po invázii Ruska na Ukrajinu zrušilo schválenie prevádzky dokončeného plynovodu Nord Stream 2, ktorý by prehĺbil závislosť Európy od ruských dodávok.

Moskva uviedla, že namiesto exportu do Európy zvýšila dodávky plynu do Číny, ktoré sa v minulom roku v porovnaní s predchádzajúcim zdvojnásobili. A dúfa, že po strate podielu na európskom trhu dodávky do ázijskej krajiny ešte zvýši.