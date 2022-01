Nový rok, nový rebríček! Internetová komunita ľudí sa už viac ako tri dekády snaží predpovedať, ktoré osobnosti sa v nasledujúcom roku poberú na onen svet. Niežeby ich „tipy pre zubatú“ mali hlbší význam. Väčšina týchto ľudí to robí len pre zábavu.

Odporný čí neúctivý! Aj to sú slová fanúšikov osobností, ktorých mená tvoria aktualizovaný „Zoznam smrti“, čo vzniká vždy začiatkom roka. V najnovšom rebríčku sa už štvrtýkrát objavila najdlhšie vládnuca panovníčka Británie kráľovná Alžbeta (95). Je pravda, že pre nalomený zdravotný stav zrušila v predchádzajúcom roku niekoľko verejných vystúpení a na verejnosti sa objavila prvýkrát s vychádzkovou paličkou. Treba však povedať, že na svoj vek je stále vo forme, jazdí na koni či dokonca šoféruje auto. Že by sa konšpirátori sekli v jej smrti aj tento rok?

Absolútnym rekordérom a horúcim adeptom pre zubatú je 98-ročný diplomat Henry Kissinger, ktorého do rebríčka zaradili už 10-krát. Nuž, čuduj sa svete, stále je medzi živými. Rovnako aj obľúbený dokumentarista a prírodovedec z Británie David Attenborough, ktorý tento rok v máji oslávi 96 rokov. Zubatá si má tohto roku vziať aj bývalého prezidenta Michaila Gorbačova (90), ktorý stál na čele Sovietskeho zväzu až do jeho zániku v roku 1991. Úplne prvýkrát sa v rebríčku objavil slávny futbalista Edson Arantes do Nascimento, známejší pod menom Pelé (81).

Kráľovná Alžbeta je najdlhšie vládnucou panovníčkou na svete. Zdroj: Archív

Obľúbený, ale aj často kritizovaný Zoznam smrti zostavili prvýkrát v roku 1987. Doposiaľ najúspešnejším rokom bol rok 2020, keď sa vo svete rozšírila pandémia koronavírusu. Z 50 predpovedí „trafili“ konšpirátori 20 úmrtí. Medzi najhoršie roky – pre osobnosti v rebríčku najlepšie – patril rok 2021, keď konšpirátori správne predpovedali smrť „len“ 12 osobnostiam, medzi ktorými bol napríklad manžel britskej panovníčky princ Philip († 99) či športový komentátor formuly 1 Murray Walker († 97).

Prečítajte si aj: