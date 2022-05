Návrh nových sankcií EÚ voči Rusku by spôsobil ďalšie prehĺbenie zaťaženia ekonomicky najslabších vrstiev obyvateľstva bez toho, že by Únia vynaložila úsilie v záujme zmiernenia ich dôsledkov. Uviedol to vo štvrtok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v liste adresovanom predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na spravodajský server index.hu.

"Maďarsko, ale ani celá EÚ nie je pripravená na to, aby prijala a vykonala opatrenia, ktoré navrhla EK. Sankcie je možné prijať, ak sú splnené všetky potrebné predpoklady vo všetkých členských krajinách." píše maďarský premiér.

Von der Leyenová v stredu v Európskom parlamente (EP) v Štrasburgu predstavila návrh šiesteho balíka sankcií proti Rusku, ktorý obsahuje okrem iného aj ropné embargo. Maďarský ministerský predseda v liste zdôraznil, že schválenie ropného embarga si vyžaduje mohutný rozvoj alternatívnej energetickej infraštruktúry a ucelenú reorganizáciu rafinérskych kapacít.

Orbán tiež uviedol, že ceny energií sú na 40-ročnom maxime, pričom navrhované sankcie by spôsobili ich ďalší rast. To by podľa neho ešte viac zaťažilo ekonomicky slabšie vrstvy ľudí bez toho, že by EÚ vyvinula vecné úsilie na zmiernenie vplyvov týchto sankcií.

Maďarský premiér vyjadril názor, že pri prijímaní odvetných krokov voči Rusku bola doposiaľ najdôležitejšia jednota EÚ. Posledný, šiesty balík sankcií túto jednotu podľa jeho názoru podkopáva. "Komisia nesmie vytvoriť situáciu, v ktorej sankcie spôsobia väčšiu škodu Maďarsku než Rusku," píše v liste Orbán.