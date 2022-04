Čo chce Putin dosiahnuť?

- Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

- Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

- Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Ako zareagoval zvyšok sveta?

-Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

- Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

- Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

- Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

- Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine.

- MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. Oznámili svoj koniec v krajine.

- Americký Senát prijal rezolúciu, ktorou označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca.

Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:

____________________________________________________________________________

8:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa poďakoval Ukrajincom za to, že už 50 dní vzdorujú ruskej vojenskej agresii voči Ukrajine. TASR správu prevzala v piatok z agentúry DPA. Zelenskyj vo svojom posolstve zdôraznil skutočnosť, že ukrajinským ozbrojeným silám a obyvateľstvu sa stále darí brániť pred okupantmi väčšinu územia krajiny. "Päťdesiat dní našej obrany je úspech. Úspech miliónov Ukrajincov," povedal vo videozázname zverejnenom v noci na piatok na sociálnej sieti Telegram.

7:30 Hlavným cieľom ruského útoku bolo odstránenie prezidenta Zelenského, tvrdí šéf ukrajinskej bezpečnostnej rady Oleksij Danilov. V rozhovore pre BBC takisto povedal, že Rusko malo v úmysle začať inváziu na Ukrajinu už 22. februára a že ukrajinské úrady sa na útok pripravovali.

7:15 Americký prezident Joe Biden reportérom povedal, že zvažuje vyslanie vysokopostaveného člena svojej vlády do Kyjeva na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Takisto pripustil, že by to mohol byť on sám. TASR správu prevzala v piatok z webovej stránky stanice BBC.

6:55 Európa nákupom ruského plynu platí agresorovi približne polovicu zbraní, ktoré používa v rámci svojej invázie na Ukrajine. V rozhovore pre spravodajskú stanicu ČT24 to vo štvrtok povedal mimoriadny veľvyslanec pre energetickú bezpečnosť ČR Václav Bartuška.

6:30 Riaditeľ Svetového potravinového programu (WFP) David Beasley vo štvrtok oznámil, že humanitárna kríza na Ukrajine sa pravdepodobne ešte zhorší, keď Rusko v najbližších týždňoch zintenzívni svoj útok. TASR správu prevzala z agentúry AP.

6:00 V Kyjive bolo v noci počuť niekoľko hlasných výbuchov, informovala o tom BBC s odvolaním sa na miestne médiá a svedkov. Informácie sa však nedajú overiť. Nie je ani jasné, aké konkrétne škody výbuchy spôsobili.

Prečítajte si tiež: