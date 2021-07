AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 391 852 prípadov nákazy.

Za štvrtok (8. 7.) pribudlo 39 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 517 (+ 1) obetí.

V žltej farbe sú už len posledné tri okresy Zdroj: korona.gov.sk

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 185 395 652

Počet úmrtí: 4 009 303

Počet vyliečených: 169 738 496

__________________________________________________________________________

8:30 Starosta juhoafrickej metropoly Johannesburg sa v piatok stal najnovšou obeťou tretej vlny koronavírusu, ktorá trápi krajinu. Úrady sa preto ponáhľajú s očkovaním obyvateľstva. Starosta Geoff Makhubo, ktorý ochorel na COVID-19 minulý mesiac, zomrel na spôsobené komplikácie vo veku 53 rokov. Makhubovi diagnostikovali covid ešte pred tým, ako krajina sprístupnila očkovanie aj ľuďom vo veku do 60 rokov. (tasr)

8:00 Holandsko sprísňuje opatrenia kvôli šíreniu nákazy koronavírusu medzi mladými. Od soboty uzavrie nočné kluby a diskotéky, bary môžu byť otvorené maximálne do polnoci, oznámil premiér Mark Rutte. "Nie je to žiadna záava, ale je to nutné," komentoval rozhdnutie vlády Rutte. "Všetko ukazovalo na pohodvé leto - a my v neho stále dúfame - ale slnko teraz zakryl mrak," dodal. Opatrenia majú platiť najmenej do 13. augusta.

7:23 Severná Kórea pre obavy z možných vedľajších účinkov odmietla dodávku vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, ktorú mala dostať v rámci programu COVAX určeného chudobným štátom, informovala agentúra Yonhap. (tasr)

7:00 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok uviedla, že existuje pravdepodobná príčinná súvislosť medzi vakcínami proti koronavírusom založenými na technológii mRNA a veľmi zriedkavými zápalovými ochoreniami srdca. (tasr)

