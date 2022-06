Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdené sú tisíce obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE.

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Situáciu sledujeme ONLINE:

6:30 Obyvatelia Chersonu, ktorý v marci obsadilo Rusko, vinia ruských vojakov z mučenia. Svedectvá, podľa ktorých Rusi miestnych obyvateľov bijú, mrzačia a unášajú, od obyvateľov juhoukrajinského mesta získal podľa Blesku portál BBC. Ten pripomína, že je zložité sa v tejto oblasti Ukrajiny orientovať, okrem iného preto, že sa tamojší obyvatelia boja postihu v prípade, že sa so svojimi príbehmi zveria. Väčšina tých, ktorým sa podarilo z Chersonu utiecť, si zmazala všetky videá aj fotky z telefónov pre prípad, že by ich kvôli nim zadržali ruskí vojaci na kontrolných stanovištiach. Získať dôkazy je preto náročné. Bývalý novinár jedného z nezávislých médií v Chersonskej oblasti Oleh Baturin BBC povedal, že ho ruskí vojaci uniesli a viac ako týždeň väznili. Počas svojho uväznenia počul, ako Rusi mučili iných a bol svedkom predstieranej popravy mladého muža. "Bili ma po chrbte, rebrách a nohách... kopali do mňa a mlátili pažbou samopalu," povedal Baturin.

4:10 Horná komora parlamentu Írskej republiky v stredu schválila vyhlásenie, ktoré označuje "nelegálnu" ruskú inváziu na Ukrajinu za "akt genocídy". Oznámil to v stredu večer na Twitteri predseda írskeho Senátu Mark Daly. Šesťdesiatčlenný Seanad Éireann prijal príslušnú rezolúciu jednomyseľne.

3:30 Ruské rakety zasiahli v stredu železničnú trať v západoukrajinskej Ľvovskej oblasti, pričom utrpeli zranenia piati ľudia. Strely dopadli neďaleko kľúčového železničného tunela v Karpatoch, ktorý však údajne poškodený nebol. Informovali o tom agentúra AP a stanica CNN s odvolaním sa na vyjadrenia ukrajinských predstaviteľov a železníc.

2:10 Gubernátor západoukrajinskej Ľvovskej oblasti v stredu večer oznámil, že ruské invázne sily zaútočili na dopravnú infraštruktúru neďaleko mesta Ľvov, pričom zranili dvoch ľudí. Poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko však uviedol, že ruské rakety zasiahli dôležitý železničný tunel Beskydskyj na trati Ľvov-Stryj-Čop. Ide o jeden z najdlhších tunelov na Ukrajine. Vedie popod Volovecké sedlo, nachádzajúce sa na pomedzi Ľvovskej a Zakarpatskej oblasti, ktorá hraničí so Slovenskom.

22:30 Predstavitelia Ukrajiny a Poľska podpísali v stredu osem memoránd o vzájomnej spolupráci týkajúcej sa viacerých oblastí, ako napríklad cezhraničnej spolupráce či pomoci pri obnove Ukrajiny. Oznámili to v stredu v Kyjeve ukrajinský premiér Denys Šmyhal a poľský Mateusz Morawiecki po rokovaní oboch vlád. TASR správu prevzala od agentúry PAP. Morawiecki uviedol, že podpísanie týchto memoránd by mohlo viesť k "novej zmluve" o partnerstve medzi Poľskom a Ukrajinou. Tieto dokumenty sú podľa neho "predbežnou fázou úplne inej spolupráce... takej, akú Ukrajina ešte nemala so žiadnou inou krajinou".