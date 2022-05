WA 9 Kyjev - Buldozér odstraňuje trosky z budovy zničenej ostreľovaním v meste Irpiň v Kyjevskej oblasti počas 92. dňa ruskej invázie na Ukrajinu vo štvrtok 26. mája 2022. FOTO TASR/AP An excavator removes the debris at a damaged building ruined by attacks in Irpin, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Thursday, May 26, 2022. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Zdroj: Natacha Pisarenko