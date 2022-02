Konflikt Rusko-Ukrajina v skratke:

- V pondelok večer sa Putin rozhodol okamžite uznať suverenitu DĽR a LĽR, podpísal výnosy.

- Vo svojom rozsiahlom televíznom prejave vyhlásil, že vstup Ukrajiny do aliancie NATO je vopred dohodnutý a je len otázkou času. Zdôraznil, že ak k prijatiu Ukrajiny do NATO dôjde, bude to znamenať priame ohrozenie bezpečnosti Ruska. Ukrajina sa totiž podľa Putina stane štartovacou plochou pre útok.

- V Donecku sa po uznaní ukrajinských oblastí Ruskom objavili tanky, ktoré na ukrajinské územie prichádzali celú noc z pondelka na utorok.

- Putin opäť pripomenul, že Rusko je pripravené rokovať: Záujmy našich občanov sú na prvom mieste, vyhlásil.

- Biden posiela do východnej Európy armádu! Do Pobaltia smerujú vojaci aj stíhačky.

- Ukrajinský prezident povoláva záložníkov vo veku 18 až 60 rokov na vojenskú službu maximálne na jeden rok.

SITUÁCIU SLEDUJEME ONLINE

14:20 Rusko začalo v stredu evakuovať personál všetkých svojich diplomatických misií na Ukrajine. "Evakuácia personálu sa už začala," uviedol pre agentúru TASS predstaviteľ ruského veľvyslanectva v Kyjeve. Podľa svedka agentúry Reuters zvesili z ambasády ruskú vlajku.

14:10 Na Slovensku, ktoré susedí s Ukrajinou, šíria dezinformácie o situácii aj niektorí poslanci parlamentu, uviedla AFP a v tejto súvislosti priamo spomenula poslanca opozičnej strany Smer-SD. "Ľuboš Blaha, ktorého na Facebooku sleduje viac ako 170.000 ľudí, po Putinovom prejave spochybňujúcom existenciu Ukrajiny napísal: som presvedčený, že Putin chce mier," uviedla AFP s tým, že Blaha tvrdil, že Ukrajina "provokovala, vyhrážala sa, ohrozovala Rusko. A Západ ju úplne nezmyselne hecoval".

Na snímke poslanec NR SR Ľuboš Blaha (Smer-SD) Zdroj: Jakub Kotian

13:50 Ukrajina vyzvala v stredu svojich občanov, aby "okamžite" opustili Rusko a aby do tejto krajiny necestovali."V súvislosti so zosilňovaním ruskej agresie proti Ukrajine, čo môže okrem iného viesť k obmedzeniu možností súvisiacich s poskytovaním konzulárnych služieb na území Ruskej federácie, odporúča ministerstvo zahraničných vecí občanom Ukrajiny, aby sa zdržali akýchkoľvek ciest do Ruskej federácie. Tým, ktorí sa nachádzajú v tejto krajine, odporúčame okamžite odísť," píše sa vo vyhlásení ukrajinského rezortu diplomacie.

13:40 Ruský veľvyslanec v Českej republike Alexandr Zmejevskij strávil v stredu asi 25 minút v sídle ministerstva zahraničných vecí v Prahe, kam ho predvolali, aby vysvetlil súčasné kroky Ruska, ktoré uznalo dve separatistické oblasti na východe Ukrajiny za samostatné štáty.

13:20 Evakuácia diplomatov - "Všetky diplomatické misie na Ukrajine sú evakuované do Ruska," informoval zástupca ruského veľvyslanectva v Kyjeve.

Culture Secretary Nadine Dorries has asked regulator Ofcom to review the operation of the Russia Today news channel, Boris Johnson has told the Commons https://t.co/o2IfiSMwwL via @PA #Russia — Liveuamap (@Liveuamap) February 23, 2022

12:30 Ukrajinská Rada národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) navrhla na území Ukrajiny vyhlásiť výnimočný stav. Oznámil to v stredu tajomník RNBO Olexij Danylov. Výnimočný stav navrhuje RNBO zaviesť na celom území Ukrajiny okrem Doneckej a Luhanskej oblasti, v ktorých výnimočný stav platí od roku 2014.

11:50 Čína v stredu obvinila Spojené štáty zo "zvyšovania napätia" a "šírenia paniky" v súvislosti s krízou okolo Ukrajiny. Stalo sa tak krátko po tom, ako Washington oznámil sankcie voči Moskve a uviedol, že bude pokračovať v dodávkach zbraní Ukrajine proti ruskej invázii.

China is accusing the U.S. of creating “fear and panic" over the crisis in Ukraine, and calling for talks to reduce tensions. https://t.co/m3Jsn8LbHN — ABC News (@ABC) February 23, 2022

11:20 Pápež František v stredu vyjadril znepokojenie nad situáciou na Ukrajine, ktorá podľa neho ohrozuje mier pre všetkých. "Napriek diplomatickému úsiliu v uplynulých týždňoch sa otvára čoraz viac alarmujúcich scenárov," povedala hlava katolíckej cirkvi počas generálnej audiencie vo Vatikáne pred mnohými veriacimi a pútnikmi.

11:15 Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) očakáva v súvislosti s dianím na Ukrajine zhoršovanie situácie. Naďalej však verí, že všetci, ktorí zamýšľajú vojensky napadnúť Ukrajinu, to prehodnotia. Hovorí o najhoršej bezpečnostnej situácii od konca druhej svetovej vojny v Európe. Zvýšený počet utečencov na hranici Slovenska zatiaľ neevidujú.

