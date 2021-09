AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 406 760 prípadov nákazy.

Za štvrtok (23. 9.) pribudlo 829 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 594 (+2) obetí.

Počet nakazených: 231 533 198

Počet úmrtí: 4 745 142

Počet vyliečených: 208 218 026

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

9:15 Austrálsky štát Viktória dnes zaznamenal denné maximum nových prípadov koronavírusu. Testy za posledný deň odhalili v tejto krajine 847 nakazených. Úrady pritom očakávali, že počty prípaov nákazy budú stúpať až od polovice novembra. Taktiež sa obávajú, že k zhoršeniu epidémie mohli prispieť tohtotýždňové protesty proti karanténnym opatreniam.



8:10 Nemecko odhalilo za posledných 24 hodín 7211 novo nakazených koronavírusom. To je menej ako pred týždňom, kedy ich bolo 8901. Taktiež sa znížila aj takzvaná sedemdňová incidencia, ktorá udáva, koľko ľudí sa v priemere nakazilo na 100 000 obyvateľov, a to na 60,6 z minulotýždňových 72.

7:30 Americký prezident Joe Biden v piatok vyhlásil, že "tretia dávka vakcíny proti koronavírusu poskytne zaočkovaným doteraz najvyššiu úroveň ochrany." Podľa vlastných slov aj on sám čoskoro dostane posilňovaciu dávku. Podľa Bidena podporné dávky vakcíny proti koronavírusu budú - tak ako pri prvej a druhej dávke - "bezplatné a ľahko dostupné". (tasr)

7:00 Český premiér Andrej Babiš uviedol v piatok v predvolebnej debate na Českej televízii (ČT), že sa nechá zaočkovať treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. “Zaočkovať treťou dávkou sa nechám 7. októbra,” povedal Babiš, pričom odmietol, že by malo ísť o predvolebný krok. “Bude to osem mesiacov od druhej dávky,” dodal. Voľby do Poslaneckej snemovne, teda do dolnej komory českého parlamentu, sa budú konať 8. a 9. októbra.

