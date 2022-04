Čo chce Putin dosiahnuť?

- Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

- Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

- Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Ako zareagoval zvyšok sveta?

-Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

- Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

- Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

- Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

- Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine.

- MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. Oznámili svoj koniec v krajine.

- Americký Senát prijal rezolúciu, ktorou označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca.

Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:

_____________________________________________________________________________

6:55 K poškodeniu vlajkovej lode ruskej čiernomorskej flotily krížnik Moskva prišlo po tom, ako na jej palube vybuchla munícia. Uviedlo to v noci na štvrtok ruské ministerstvo obrany s tým, že posádku lode sa podarilo evakuovať. TASR správu prevzala od televízie BBC. Ukrajinskí predstavitelia však ešte v stredu neskoro večer informovali, že krížnik Moskva bol vážne poškodený pri raketovom útoku ukrajinských síl.

6:30 Viac ako 100 tiel sa našlo v Sumskej oblasti ležiacej na severovýchode Ukrajiny po tom, ako sa odtiaľ stiahli ruskí vojaci. Oznámil to v stredu tamojší gubernátor Dmytro Žyvyckyj. "Bohužiaľ, tento počet sa každým dňom zvyšuje, pretože sa nachádzajú telá so zviazanými rukami, so stopami po mučení, so strelami do hlavy - to sú hrozné veci," povedal v stredu novinárom Žyvyckyj. TASR správu prevzala od agentúry DPA.

6:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom príhovore k národu uviedol v noci na štvrtok, že Rusko by malo navždy opustiť medzinárodné spoločenstvo, ak sa mu nepodarí dosiahnuť mierovú dohodu v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. TASR správu prevzala od spravodajskej televízie BBC.

6:10 Časť novej výzbroje, ktorej poslanie na Ukrajinu oznámili v stredu Spojené štáty, si bude vyžadovať výcvik ukrajinských síl. Novinárom to povedal hovorca Pentagónu John Kirby, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters. Hovorca amerického ministerstva obrany tiež oznámil, že Pentagón sa pokúšal asi pred necelým týždňom skontaktovať s ruským ministrom obrany, ale na ruskej strane nemali záujem o rozhovory.

6:00 Ruská armáda sa v stredu vyhrážala Ukrajine útokom na veliteľské centrá v Kyjeve, ak budú ukrajinské sily aj naďalej útočiť na ciele nachádzajúce sa na ruskom území. TASR správu prevzala od spravodajskej televízie BBC.