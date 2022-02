Ukrajinci sa ruským vojakom NEBOJA KLÁSŤ ODPOR. Pozrite si VIDEO>>>

8:20 Moskva tvrdí, že jej vojaci "úplne" obkľúčili juhoukrajinské mesto Cherson, ako aj mesto Berďansk na juhovýchodnom pobreží Ukrajiny.

8:15 Anonymous hackli ruské televízie, vysielajú pravdu o tom, čo sa deje na Ukrajine. Globálna hackerská organizácia Anonymous spustila paralelný frontálny útok voči Rusku a aktuálne sú napadnuté a nefunkčné viaceré štátne weby, vrátane oficiálnej webovej stránky Kremľa a ministerstva obrany, informovala o tom skupina na Twitteri.

JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc