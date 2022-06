Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Vojna na Ukrajine : To najdôležitejšie z dňa 7.6.2022

4:30 Svetová banka (SB) schválila v utorok ďalšie finančné prostriedky pre Ukrajinu vo výške 1,49 miliardy dolárov. Z prostriedkov by mala vláda v Kyjeve vyplácať mzdy štátnym zamestnancom. TASR správu prevzala od agentúry DPA, ktorá o tom informovala v stredu. Bezprostredne nebolo jasné, či ide o pomoc vo forme pôžičky. Svetová banka tak už celkovo vyčlenila na pomoc Ukrajine približne štyri miliardy dolárov.

3:25 Pluk Azov spolu s ďalšími jednotkami ukrajinských síl bránili obrovské oceliarne takmer tri mesiace. Poslední ukrajinskí obrancovia Azovstaľu, čo bolo vyše 2400 bojovníkov, sa nakoniec na príkaz velenia ukrajinskej armády vzdali a opustili oceliarne v máji. Vyšli von bez zbraní a niesli svojich zranených druhov Svetové agentúry DPA a Reuters s odvolaním sa na správu ruskej tlačovej agentúry TASS v noci na stredu informovali, že do Ruska bolo z dôvodu vyšetrovania prevezených viac ako 1000 ukrajinských vojnových zajatcov a zahraničných bojovníkov, ktorí sa dostali do zajatia ruských síl v Azovstale. Podľa zdroja TASS budú do Ruska poslaní ďalší ukrajinskí zajatci. Kyjev sa obáva, že ukrajinskí vojnoví zajatci, ktorí sa vzdali ruským jednotkám, by mohli byť zavraždení alebo mučení, píše DPA.

3:20 Rusko doteraz odovzdalo 210 tiel ukrajinských bojovníkov zabitých v bitke o mesto Mariupoľ, z ktorých väčšina patrila k obrancom oceliarne Azovstaľ. Informovala o tom v noci na stredu agentúra AP s odvolaním sa na ukrajinskú vojenskú rozviedku. Rusko, ktoré má v súčasnosti zničené prístavné mesto pod kontrolou, začalo vracať telá ukrajinských bojovníkov minulý týždeň. Ukrajina v sobotu oznámila, že obe strany si vymenili celkovo 320 tiel, každá z nich dostala naspäť 160 pozostatkov. Nie je jasné, či boli Rusku odovzdané ďalšie telá.

2:15 Ukrajinská armáda v utorok uviedla, že ruskí vojaci sa pripravujú na útok na kľúčové mesto Sloviansk, ležiace približne 65 kilometrov západne od Severodonecka. V Severodonecku podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenskeho pokračujú "pouličné boje". Lanny Davis, americký právnik ukrajinského obchodného magnáta Dmytra Firtaša, medzitým povedal, že do bunkrov vo Firtašovom obrovskej chemickom závode Azot v Severodonecku sa uchýlilo 800 civilistov.

2:10 Ruským jednotkám sa za uplynulý deň nepodarilo dosiahnuť prielom na východe Ukrajiny. V pravidelnom večernom príhovore k národu to v utorok vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala od agentúry DPA. "Situácia na frontovej línii na Ukrajine sa za posledných 24 hodín výrazne nezmenila," povedal Zelenskyj a dodal, že "obrana Donbasu pokračuje." Najťažšie boje naďalej prebiehajú v okolí miest Severodoneck, Lysyčansk a Popasna, povedal prezident. Podľa neho sa Rusko snaží nasadiť ďalšie jednotky vo východoukrajinskom regióne Donbas i v Chersonskom regióne na juhu krajiny.

0:45 Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok ostro odsúdila ruskú agresívnu vojnu proti Ukrajine. Jej vyjadrenia zazneli počas rozhovoru s reportérom týždenníka Der Spiegel Alexandrom Osangom, ktorý naživo odvysielala nemecká verejnoprávna televízna stanica Phoenix. Išlo o Merkelovej prvý veľký rozhovor od stiahnutia sa z aktívnej politiky, ktorý sa odohral vo vypredanej sále divadla Berliner Ensemble. TASR informácie prevzala od agentúr DPA a Reuters. "Ide o brutálny útok, ktorý porušuje medzinárodné právo a pre ktorý neexistuje žiadne ospravedlnenie," povedala Merkelová na margo ruskej vojenskej invázie. Útok bol podľa nej "veľkou chybou" zo strany Ruska. Podľa bývalej nemeckej kancelárky však nebolo možné vytvoriť bezpečnostnú architektúru, ktorá by zabránila vojne.

23:25 Český premiér Petr Fiala sa v utorok stretol v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Rokovali spolu o vojne na Ukrajine, energetickej bezpečnosti i ďalšom rozvoji bilaterálnych vzťahov oboch krajín. Na webovej stránke o tom informoval Úrad vlády ČR. "Rokovania boli veľmi priateľské, vecné... Bavili sme sa samozrejme o francúzskom predsedníctve, jeho výsledkoch... aj o tom, ako bude české predsedníctvo nadväzovať, vrátane otázky Ukrajiny a ďalších výziev, pred ktorými Európska únia stojí," uviedol Fiala. Česko sa svojho v poradí druhého predsedníctva v Rade EÚ ujme 1. júla 2022.

22:05 Rastúci nedostatok potravín môže pre svet predstavovať rovnaké zdravotné riziko ako pandémia ochorenia COVID-19. Uviedol to v rozhovore pre agentúru Reuters zverejnenom v utorok popredný predstaviteľ svetového zdravotníctva - výkonný riaditeľ Globálneho fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii Peter Sands. Rastúce ceny potravín a energií, zvyšovanie ktorých čiastočne spôsobila vojna na Ukrajine, môžu podľa Sandsa priamo alebo nepriamo spôsobiť smrť miliónov ľudí.