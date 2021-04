ONLINE Prvé zábery princa Harryho a princa Williama: Takto kráčali za rakvou! ×

Kráľovská rodina aj celá Veľká Británia sa dnes lúčia so zosnulým princom Philipom, ktorý zomrel vo veku 99. rokov v piatok 9.apríla. Pre pandemické opatrenia aj na Philipovu žiadosť sa smútočný obrad koná v skromných podmienkach na hrade Windsor. Poslednej rozlúčky so zosnulým princom sa zúčastňujú len členovia kráľovskej rodiny a blízky priatelia. Väčšina členov kráľovskej rodiny - vrátane Philipovho syna a následníka britského trónu princa Charlesa, ako aj Philipových vnukov Williama a Harryho - bude kráčať v zástupe za rakvou do kaplnky. Poslednú rozlúčku s princom Philipom vám prinášame ONLINE.