AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

- Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 99 304 prípadov nákazy.

- Za utorok (24. 11.) pribudlo 1 811 nakazených koronavírusom.

- Spolu máme 732 (+23) obetí a 53 547 vyliečených (+2 809).

SITUÁCIA VO SVETE

- Počet nakazených: 60,720,993

- Počet vyliečených: 42,032,104

- Počet úmrtí: 1,426,841

6:30 V Spojených štátoch pribudlo v stredu vyše 2400 úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom, čo je podľa údajov baltimorskej Univerzity Johnsa Hopkinsa (JHU) najvyšší denný prírastok za posledných šesť mesiacov. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že k takémuto vysokému počtu úmrtí došlo práve na začiatku osláv spojených s Dňom vďakyvzdania, ktorý pripadá na štvrtok. (tasr)

6:20 Nemecko predĺži do 20. decembra čiastočný lockdown, ktorý mal pôvodne platiť do konca novembra. Oznámila to v stredu večer nemecká kancelárka Angela Merkelová i premiéri spolkových krajín po absolvovaní spoločnej sedemhodinovej videokonferencie. (tasr)

6:00 Za posledných 24 hodín zaznamenali v Taliansku aj 25.853 nových infikovaných. Celkovo sa v krajine nakazilo 1,48 milióna ľudí, uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Taliansko hlásilo v stredu 722 ďalších obetí ochorenia COVID-19. Deň predtým úrady zaznamenali 853 úmrtí, čo bol tretí najvyšší celoštátny údaj za jeden deň od začiatku pandémie. (tasr)