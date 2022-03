Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdených je vyše tisíc obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE. Upozorňujeme, že FOTOGRAFIE a VIDEÁ v článku uverejňujeme bez rastrovania. Obsah teda nie je určený pre citlivé povahy a maloletých!

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Prečítajte si to najdôležitejšie zo včerajšieho dňa 9. 3. 2022:

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine

Globálna hekerská organizácia Anonymous spustila útok na ruské televízie. Vysielajú pravdu o tom, čo sa deje na Ukrajine.

MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. V sobotu oznámili svoj koniec v krajine.

Kráter po ruskom bombardovaní, v rámci ktorého Putinove jednotky zničili pôrodnicu v Mariupole

Pavel Macko otvorene o vojne: Tri scenáre KONCA, jeden z nich je Putinova nočná mora

__________________________________________________________________________

AKTUÁLNU situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:

6:35 OCHTYRKA: V noci bombardovali ruské letecké sily Ochtyrku a dedinu Btycja v sumskej oblasti. Podľa Dmytra Zhyvytskeho, šéfa sumskej regionálnej správy, zničili obytné štvrte a infraštruktúru, píše Kyjev Independent. Podľa Sky News, ktorý sa odvoláva na ukrajinské úrady, zahynuli pri ostreľovaní Ochtyrky traja civilisti - dve ženy a trinásťročný chlapec.

6:15 Snemovňa reprezentantov Kongresu Spojených štátov schválila v noci na štvrtok federálny rozpočet, ktorého súčasťou je aj finančná pomoc pre Ukrajinu v hodnote 13,6 miliardy dolárov. TASR správe prevzala od agentúry AFP.

Muž z dediny Marchalivka prišiel počas ruského náletu na obytné domy o celú rodinu. Prežila len jeho mačka. Zdroj: Twitter/Nexta TV

4:50 Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a jeho ukrajinský náprotivok Dmytro Kuleba diskutovali v stredu počas telefónneho rozhovoru o dodatočnej bezpečnostnej a humanitárnej pomoci pre Ukrajinu po tom, ako ju napadlo Rusko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

4:00 Približne 35.000 civilistov bolo v stredu evakuovaných z obliehaných ukrajinských miest cez humanitárne koridory. Oznámil to v noci na štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého sa vo štvrtok má otvoriť ešte viac humanitárnych koridorov. TASR správu prevzala od agentúr AFP a Reuters.

3:15 Už viac ako milión detí utieklo z Ukrajiny za menej ako dva týždne pred vojnou do jej susedných krajín. Uviedla to v stredu výkonná riaditeľka Detského fondu OSN (UNICEF) Catherine Russellová. TASR správu prevzala od agentúry Reuters. Podľa Russellovej zahynulo od začiatku ruskej invázie na Ukrajine najmenej 37 detí a 50 utrpelo zranenia.

V ukrajinskom meste Rohan v Charkovskej oblasti horí obytný dom. Zdroj: Twitter/Nexta TV

2:30 Spojené štáty v noci na štvrtok popreli tvrdenia Ruska o tom, že podporujú údajný vojenský biologický program na Ukrajine, pričom uviedli, že tieto obvinenia Ruska môžu naznačovať, že sama Moskva možno čoskoro použije na Ukrajine biologické zbrane. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

Rusko si podľa hovorcu amerického ministerstva zahraničných vecí Neda Pricea "vymýšľa falošnú zámienku v snahe odôvodniť svoje vlastné hrozné činy".

1:45 Medzinárodný menový fond (MMF) schválil v stredu núdzové financovanie vojnou zmietanej Ukrajiny vo výške 1,4 miliardy dolárov, ktoré majú krajine pomôcť vysporiadať sa s "obrovskou humanitárnou a ekonomickou krízou". TASR správu prevzala od agentúr AFP a Reuters.

1:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil stredajší ruský letecký útok na nemocnicu v centre ukrajinského mesta Mariupol za "vojnový zločin" po tom, ako tento útok odsúdilo medzinárodné spoločenstvo. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a televízie CNN.

"Dnes sme sa spojili pri odsúdení ruského vojnového zločinu, ktorý odráža všetko zlo, ktoré ruskí okupanti priniesli do našej krajiny," vyhlásil Zelenskyj, podľa ktorého je útok na nemocnicu v Mariupole "dôkazom genocídy Ukrajincov". „Čo to bolo – denacifikácia nemocnice? Všetko, čo okupanti robia s Mariupolom, je za hranicami krutosti.“

0:15 Americké ministerstvo obrany nepodporuje odovzdanie bojových lietadiel Ukrajine. Oznámil to v noci na štvrtok hovorca Pentagonu John Kirby s tým, že podľa tajných služieb by bol takýto krok "príliš riskantný" a Rusko by ho mohlo mylne vyhodnotiť ako eskaláciu. TASR správu prevzala od agentúry AP a televízie CNN.

23:30 Prenos údajov z monitorovacích systémov inštalovaných v Záporožskej jadrovej elektrárni na Ukrajine prestal fungovať, oznámila v stredu Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi vyjadril znepokojenie z "náhleho prerušenia prenosu týchto údajov do viedenského sídla MAAE z dvoch lokalít, kde sa nachádza veľké množstvo jadrového materiálu vo forme vyhoreného aj nového jadrového paliva," uviedla MAAE vo vyhlásení.

23:00 Z Kyjevskej oblasti utekajú pred ruskou agresiou tisíce ľudí, čo má za následok tvorenie niekoľkokilometrových kolón áut. Oblastný predstaviteľ pre americkú stanicu CNN uviedol, že ľudia sa snažia pred bojmi ujsť najmä z oblastí severne a severozápadne od Kyjeva, informuje TASR.

V priebehu stredy sa tisícky ľudí snažili využiť takzvané zelené koridory dohodnuté s Ruskom. "Žiaľ, nie všetci obyvatelia zo všetkých miest mohli dnes odísť," povedal v stredu večer zástupca predsedu kyjevskej oblastnej samosprávy Konstantin Usov. Dodal, že kolóna áut na danom mieste môže mať dĺžku až 15 kilometrov.