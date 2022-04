Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdených je vyše tisíc obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE. Upozorňujeme, že FOTOGRAFIE a VIDEÁ v článku uverejňujeme bez rastrovania. Obsah teda nie je určený pre citlivé povahy a maloletých!

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Rusi z neho urobili mesto duchov: Takto dnes vyzerá ukrajinský Mariupoľ!

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine.

MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. Oznámili svoj koniec v krajine.

Americký Senát prijal rezolúciu, ktorou označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca.

Obyvatelia Mykolajiva sa pozerajú, čo ostalo z ich domov a bytov

_________________________________________________________________________________

Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:

8:30 Viaceré výbuchy zrejme spôsobené raketami nastali v pondelok skoro ráno v meste Ľvov na západe Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a televízie BBC. Starosta Ľvova Andrij Sadovyj na Facebooku uviedol, že mesto zasiahlo päť rakiet. Na miesto explózií už podľa neho vyslali pohotovostné zložky, pričom úrady zisťujú bližšie podrobnosti. Novinári BBC v Ľvove počuli najmenej päť výbuchov a videli tiež jednu letiacu raketu. Sirény leteckého poplachu sa podľa nich v meste ozvali asi 45 minút predtým.

7:45 Pri potopení ruského krížnika Moskva údajne zahynulo okolo 40 ruských vojakov a desiatky sú nezvestné alebo utrpeli zranenia. Podľa portálu BBC to napísal nezávislý ruský denník Novaja Gazeta Europe s odvolaním na matku jedného z námorníkov. Ruské úrady žiadnu obeť neoznámili a tvrdia, že celá asi 500-členná posádky je nažive. Matka uviedla, že jej syn jej telefonoval a povedal, že loď zasiahli tri strely vypálené z ukrajinského územia. "Volal mi a plakal kvôli tomu, čo videl Bolo to desivé," povedala žena. Niekoľko zranených vraj pri explózii prišlo o končatiny.

7:00 Poradca primátora ukrajinského prístavného mesta Mariupoľ tvrdí, že velenie ruských jednotiek chce od pondelka uzavrieť vstupy i výjazdy do mesta. Všetci muži, ktorí zostali v meste, sa budú musieť podrobiť "triedeniu", informovala americká spravodajská stanica CNN.

5:50 Ukrajina už vyplnila dotazník na kandidatúru na členstvo v EÚ a očakáva, že príslušné rozhodnutie padne na júnovom zasadnutí Európskej rady, uviedol Ihor Žovkva, zástupca vedúceho kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského. Vysvetlil, že v ďalšom kroku teraz musí EK pripraviť odporúčanie, či Ukrajina spĺňa kodanské kritériá pre členstvo. Vyjadril aj nádej, že odporúčanie Bruselu bude pozitívne. Dodal, že potom sa touto otázkou bude zaoberať Európska rada.

3:45 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval meškanie dodávok zbraní pre svoju krajinu. Upozornil, že "každé oneskorenie dodávok zbraní sa stáva pre Ruskom povolením na zabíjanie ďalších Ukrajincov". "Takto si to Rusko interpretuje. V skutočnosti by to tak nemalo byť," povedal Zelenskyj vo svojom videopríhovore zverejnenom agentúrou DPA v noci na pondelok. Podľa DPA sa vojenskí experti domnievajú, že Ukrajina bude potrebovať podstatne viac ťažkých zbraní na východe krajiny, aby odolala ruským útokom. Aj Zelenskyj znovu varoval, že ruská armáda v blízkej budúcnosti pripravuje ofenzívu v priemyselnom regióne Donbas na východe Ukrajiny. "Tak ako ruské vojská ničia (prístavné mesto) Mariupol, tak chcú vyhladiť aj ďalšie mestá a obce v Doneckej a Luhanskej oblasti," varoval Zelenskyj.

0:30 Pravoslávni veriaci na Ukrajine v nedeľu bohoslužbami a procesiami s ratolesťami slávili Palmovú (Kvetnú) nedeľu. Ako informovala spravodajská stanica Sky News, takéto zhromaždenie bolo aj v meste Buča v Kyjevskej oblasti, kde po stiahnutí sa ruských jednotiek objavili mnoho tiel zastrelených civilistov, i v Kramatorsku, kde sa miestna železničná stanica stala nedávno terčom raketového útoku, pričom zahynuli desiatky evakuantov.

Pravoslávni veriaci vo vojnou zničenej ukrajinskej Buči včera oslávili Kvetnú nedeľu. Zdroj: Profimedia

Pravoslávni veriaci vo vojnou zničenej ukrajinskej Buči včera oslávili Kvetnú nedeľu. Zdroj: Profimedia

22:15 Lode plaviace sa pod ruskou vlajkou majú od nedele zákaz kotviť v belgických prístavoch. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na belgické médiá. Televízna stanica RTBF v tejto súvislosti pripomenula, že zákaz vstupu do belgických prístavov Antverpy, Zeebrugge a Gent sa týka nielen lodí plaviacich sa pod ruskou vlajkou, ale aj tých, ktoré ruskú vlajku vymenili za vlajku iného štátu po 24. februári, keď Rusko začalo inváziu na Ukrajinu.