Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhal, a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií voči Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" voči Rusku.

Celý svet uvalili na Rusko tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

Globálna hackerská organizácia Anonymous spustila útok na ruské televízie. Vysielajú pravdu o tom, čo sa deje na Ukrajine.

Zelenskyj súhlasil s rokovaním na bieloruských hraniciach. Ukrajinská delegácia dnes (28.2.) dorazila na mierové rokovania v Bielorusku. Moskva chce s Kyjevom dosiahnuť dohodu o ukončení konfliktu.

______________________________________________________________

Dianie na Ukrajine sledujeme ONLINE:

18:21 Univerzitná nemocnica v Martine (UNM) sa v sobotu (26. 2.) zapojila do zbierky určenej na pomoc vojnou postihnutým mestám na Ukrajine. Podľa hovorkyne nemocnice Kataríny Kapustovej poskytla zdravotný materiál v hodnote 5000 eur, ktorý mala naskladnený v nemocničnej lekárni.

18:15 Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok zakázal obyvateľom prevádzať peniaze do zahraničia, píšu agentúry AFP a Bloomberg. Ide o opatrenie prijaté na podporu ruského rubľa, ktorého hodnota v dôsledku západných sankcií prudko klesla.

18:05 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok požiadal o prijatie Ukrajiny za členskú krajinu Európskej únie. Urobil tak v piaty deň ruskej invázie na Ukrajinu.

18:00 Ruská invázia na Ukrajinu sa stáva čoraz neľútostnejšou, vyhlásil v pondelok šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v súvislosti so správami o útokoch na obytné oblasti. "Ruská vojenská kampaň sa stáva čoraz neľútostnejšou a ukrajinské ozbrojené sily sa bránia s odvahou," povedal novinárom Borrell.

17:50 !!! Pondelňajšie mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou na ukrajinsko-bieloruských hraniciach sa skončili. Delegácie oboch strán sa vrátia do svojich hlavných miest na ďalšie konzultácie pred tým, ako sa uskutoční druhé kolo rokovaní. !!! >> FOTO Z ROKOVANIA NÁJDETE V GALÉRII <<

Ponúkame vám exkluzívne zábery interiéru, v ktorom sa budú odohrávať mierové rozhovory Ukrajiny a Ruska. Zdroj: ib/ns

17:40 Valné zhromaždenie (VZ) OSN v pondelok začalo svoje mimoriadne zasadnutie, na ktorom má hlasovať o rezolúcii odsudzujúcej ruskú inváziu na Ukrajinu. Účastníci si na jeho začiatku minútou ticha pripomenuli ľudí zabitých počas prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine. "Boje na Ukrajine sa musia zastaviť," povedal generálny tajomník OSN António Guterres na začiatku zasadnutia.

17:20 !!! Ruský prezident Vladimir Putin uviedol v pondelok počas telefonátu so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom, že podmienkou na skočenie bojov na Ukrajine je uznanie ruskej zvrchovanosti nad polostrovom Krym a demilitarizácia Ukrajiny. Francúzsky prezident ďalej vyzval Putina, aby ruská armáda zastavila útoky na civilné obyvateľstvo, aby sa zachovala civilná infraštruktúra na Ukrajine a bol zabezpečený bezpečný prístup ku kľúčovým cestným tepnám, najmä tým južne od Kyjeva. "Prezident Putin potvrdil svoju ochotu zaviazať sa k týmto trom bodom," uviedla Macronová kancelária vo vyhlásení.!!!

16:55 Rusko ostreľuje obytnú štvrť v Charkove, tvrdia ukrajinskí predstavitelia. Viaceré rakety explodujú tesne vedľa seba v rezidenčnej časti štvrte Saltivka v severovýchodnom Charkove, blízko supermarketu. Podľa charkovskej mestskej rady si posledné ostreľovanie mesta vyžiadalo obeť civilnej ženy a 31 zranených. Zranených je 15 vojakov a 16 civilistov, uviedla mestská rada v tlačovom vyhlásení.

16:40 Ukrajinskí obrancovia Hadieho ostrova v Čiernom mori, o ktorých sa predpokladalo, že zahynuli pri bránení ostrova, sú "nažive a v poriadku". Na sociálnej sieti Facebook to oznámilo ukrajinské námorníctvo. "Čo sa týka námorníkov a pohraničníkov, ktorých zajali ruskí okupanti na Haďom ostrove, sme radi, že sme sa dozvedeli, že naši bratia sú živí a v poriadku," uviedlo ukrajinské námorníctvo na Facebooku.

16:35 Podľa Británie je hlavným cieľom sankcií zvrhnutie Putina, nie zmena režimu. "Reštrikcie, ktoré zavádzame a ktoré zavádza i veľká časť sveta, majú zvrhnúť Putinovo vládnutie. Zaviedli sme rozsiahle sankcie, naším cieľom je zasadiť Putinovi a jeho režimu finančnú ranu, aby sme zablokovali ruskú vojnovú mašinériu, ktorá sa pokúša podmaniť si demokratickú európsku krajinu," povedal novinárom Johnsonov hovorca.

16:20 V Charkove počas ostreľovania mesta ruskou armádou zomrelo najmenej 11 ľudí a desiatky sú zranené. Predseda miestnej samosprávy Oleg Sinegubov označil ostreľovanie civilistov za vojnový zločin a genocídu ukrajinského ľudu.

16:10 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok hovoril oddelene s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a následne aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hovor s Putinom trval hodinu a 30 minút. Macron povedal, že naliehal na „potrebu okamžite zaviesť prímerie“.

15:55 Na rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou sa zúčastňuje aj Roman Abramovič. Majiteľ londýnskej futbalovej Chelsea je dlhoročným Putinovým priateľom, chválil ho už Borisovi Jeľcinovi. Ak sa ho budú týkať sankcie, práve futbalový klub mu môže poslúžiť ako dvojmiliardová poistka.

15:45 Ruský minister obrany Sergej Šojgu v pondelok informoval prezidenta Vladimira Putina, že v súlade s jeho rozkazom z nedele boli riadiace stanovištia všetkých ruských jadrových síl posilnené o ďalší personál a sú v "osobitnom režime bojovej povinnosti".

KK85 Moskva - Sprava ruský minister obrany Sergej Šojgu a náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov počas stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve 27. februára 2022. Zdroj: Alexei Nikolsky

15:20 Nemecký futbalový klub Schalke 04 ukončil partnerstvo s ruským energetickým gigantom Gazprom. ​Sponzorská zmluva mala platiť do roku 2025, Schalke ju rozviazalo pre ruský útok na Ukrajinu.

15:15 Volkswagen zastavil dodávky áut ruským predajcom. Zastavenie výroby v Rusku hrozí aj továrni českej skupiny Brano Group, ktorá v neďaleko Nižného Novgorodu vyrába zámkové systémy pre Volkswagen, GAZ a ďalšie firmy.

15:12 !!! Ruská armáda opakovane bombardovala mesto Ochtyrka vákuovými bombami. Uviedol to starosta mesta Kuzmenko. Tieto zbrane zakazuje ženevská konvencia. „Nepriateľ bojuje zbabelo. Na Achtyrku znovu zhodili vákuovú bombu na sklad ropných palív. Ropnú nádrž to vyhodilo do povetria,“ povedal starosta. !!! - > VIAC FOTO NÁJDETE V GALÉRII <

Rusko použilo zakázané zbrane. Na mesto Ochtyrka zhodili vákuové bomby. Tieto zbrane zakazuje ženevská konvencia. Zdroj: twitter

15:10 Švajčiarsky prezident Ignazio Cassis v pondelok oznámil, že jeho krajina prijala sankcie voči Rusku. Opatrenia sú podľa neho rovnaké, ako sankcie zo strany Európskej únie.

14:50 Bulharský predseda vlády Kiril Petkov v pondelok oznámil, že odvolá ministra obrany Stefana Janeva za jeho zdržanlivý postoj k situácii na Ukrajine. Janev odmietol vojenskú inváziu označiť ako vojnu. "Žiadny môj minister obrany nemôže použiť slovo 'operácia' namiesto pojmu 'vojna'," dodal premiér.

14:35 Ruská Federálna agentúra pre leteckú dopravu (Rosaviacija) v pondelok oznámila, že zatvára vzdušný priestor pre letecké spoločnosti z 36 krajín. Tento krok je odvetou za zákaz letov ruských leteckých spoločností a strojov zo strany "európskych štátov".

14:25 Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa vyslovila v pondelok za rozšírenie Európskej únie o Ukrajinu. "Ukrajina je Európa. A mala by byť aj v Európskej únii. Súhlasím s výzvou (ukrajinského) prezidenta Volodymyra Zelenského, aby EÚ spravila rozhodný krok smerom k členstvu Ukrajiny v EÚ. Je načase," uviedla Čaputová.

14:15 Slovenské palivo a delostrelecká munícia už boli doručené Ukrajincom, uvádza ministerstvo obrany. Dodávky schválila v sobotu Hegerova vláda.

14:05 Ruský prezident Vladimir Putin pracuje na ekonomickej reakcii na sankcie uvalené na Rusko Západom po invázii ruských jednotiek na Ukrajinu. Uviedol to v pondelok v Kremli jeho hovorca Dmitrij Peskov. Dodal, že sankcie zavedené proti samotnému Putinovi sú zbytočné.

Putin pracuje na odpovedi na sankcie Západu. Zdroj: twitter

14:00 Ľudia v Rusku sa po prepade kurzu rubľa snažia z bankomatov vyberať americké doláre, pred bankami sa už od nedele tvoria dlhé rady. Kurz rubľa dnes ráno oslabil takmer o 30 % a dolár sa predával za 119 rubľov.

13:45 Únia bude financovať poskytnutie protitankových striel a ďalších vysokorážnych obranných zbraní pre Ukrajinu, potvrdil šéf diplomacie EÚ Josep Borrell pred dnešným mimoriadnym rokovaním ministrov obrany krajín únie.

13:35 Grécko pozastavilo vydávanie a obnovovanie povolení na pobyt bohatým Rusom investujúcim v Grécku "až do odvolania", uviedlo v pondelok tamojšie ministerstvo pre migráciu.

13:30 Pri mohutnom ruskom ostreľovaní východoukrajinského mesta Charkov zahynuli desiatky ľudí a stovky utrpeli zranenia. Na Facebooku to uviedol poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko.

13:15 Internetové stránky niekoľkých ruských médií boli zablokované hekermi, píše BBC. Útok postihol napríklad štátnu agentúru TASS, denníky Kommersant, Izvestija, RBK, ruskú verziu časopisu Forbes, ale aj niekoľko bieloruských médií.

13:05 Z Ukrajiny už od začiatku ruskej invázie utieklo viac ako 500.000 ľudí. V pondelok to na Twitteri uviedol vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi.

13:00 Bieloruský minister zahraničných vecí Vladimir Makei privítal v pondelok na rokovaní delegácie z Ukrajiny a Ruska a uistil ich, že sa môžu cítiť úplne bezpečne. „Drahí priatelia, prezident Bieloruska ma požiadal, aby som vás privítal a poskytol všetko pre vašu prácu, ako bolo dohodnuté s prezidentom Zelenským a prezidentom Putinom. Môžete sa tu cítiť úplne bezpečne. Toto je naša svätá povinnosť,“ povedala Makei. Viac foto v galérii.

Mierové rokovanie v Bielorusku medzi Ukrajinou a Ruskom. Zdroj: Alexander Kryazhev

12:52 Zelensky: „Sme vďační našim partnerom za to, že sú s nami, ale naším cieľom je byť so všetkými Európanmi, a čo je najdôležitejšie, byť si rovní.“

⚡️Zelensky: “We are grateful to our partners for being with us, but our goal is to be with all Europeans and, most importantly, to be equal.” — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

12:50 Európska únia plánuje Ukrajincom utekajúcim pred vojnou udeliť právo na pobyt do troch rokov.

12:45 O vojnovom konflikte na Ukrajine sa je s deťmi potrebné rozprávať, najhoršie je zostať ticho a nehovoriť o tom, čo sa deje, nič. Uviedla to psychologička Eva Smiková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v podcaste Nahlas o deťoch. Podotkla, že aj deti môžu cítiť pri pohľade na fotografie alebo videá s touto témou rôzne emócie, ako je strach, zhrozenie, závisí to od ich veku.

12:40 Vzdušný priestor pre ruské lietadlá je už uzavretý aj na Slovensku, potvrdil minister dopravy Andrej Doležal.

12:30 Charkov zaviedol zákaz vychádzania. V noci sa po niekoľkých hodinách pokoja opäť začalo ostreľovanie druhého najväčšieho ukrajinského mesta, ktoré sa nachádza neďaleko ruských hraníc.

12:20 Zelenskyj: „Už bolo zabitých 4 500 ruských vojakov. Prečo ste sem všetci prišli? Odhoďte zbrane a odíďte, neverte svojim veliteľom, neverte svojim propagandistom, zachráňte si životy – odíďte.“

⚡️Zelensky: “Already 4,500 Russian soldiers have been killed. Why did you all come here?



Drop your weapons and leave, don’t trust your commanders, don’t trust your propagandists, just save your lives - leave.” — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

12:10 Ruské sily podpálili múzeum s obrazmi Márie Prymačenko. Historické múzeum v meste Ivankiv v Kyjevskej oblasti zničil ruský útok, tvrdí zberateľka umenia Ustyna Stefančuk. Múzeum malo asi 25 diel známeho ukrajinského umelca.

12:00 Čína vyzvala na deeskaláciu situácie; Putinovu vojenskú agresiu odmietla odsúdiť. "Čína venuje veľkú pozornosť zmenám v situácii na Ukrajine a podporuje všetky snahy o deeskaláciu situácie a jej politické vyriešenie," uviedol v pondelok hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin

11:50 Prinajmenšom 250.000 Ukrajincov je momentálne na poľských hraniciach. Väčšinu z nich predstavujú ženy a deti. Povedal to v pondelok vedúci kancelárie poľského premiéra Michal Dworczyk.

11:40 Začali sa rozhovory Ukrajiny a Ruska. V blízkosti bielorusko-ukrajinskej hranice sa v pondelok začali rokovania zástupcov Ruska a Ukrajiny, ktorá deklarovala, že bude žiadať "okamžité prímerie a stiahnutie jednotiek z územia Ukrajiny". Rokovanie sa koná v Bielorusku neďaleko ukrajinskej hranice, na brehu rieky Pripiať. VIAC FOTO NÁJDETE >>TU<<

Začali sa rozhovory Ukrajiny a Ruska! Zdroj: youtube

11:25 Na Ukrajine zahynulo od začiatku ruského útoku najmenej 102 civilistov vrátane siedmich detí. Uviedla to v pondelok vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová s tým, že ďalších viac ako 300 civilistov utrpelo zranenia.

11:10 Taliansko v pondelok dôrazne odporučilo svojim občanom, aby opustili územie Ruskej federácie.

11:05 Ukrajina prepustí väzňov, ktorí majú vojenské skúsenosti a sú ochotní bojovať proti Rusku, oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj.

11:00 Do Rumunska prišlo od začiatku ruskej invázie takmer 71.000 Ukrajincov. Viac ako polovica z nich pokračovala v ceste a z tejto krajiny už odišla ďalej do Bulharska či Maďarska.

10:50 Experti vo veľkom rozoberajú Putinov zdravotný stav. Tvrdia, že má veľké problémy. Spomínajú možnú pomätenosť alebo stratu schopnosti zvažovať riziká. Ďalší odborníci zasa hovoria o syndróme hubris, ktorý typicky stojí za aroganciou moci a presadzovaním pacientových vízií bez ohľadu na čokoľvek a kohokoľvek.

10:45 Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC) v pondelok zahlasovala za uskutočnenie naliehavej rozpravy týkajúcej sa invázie Ruska na Ukrajinu. Konať sa má vo štvrtok po tom, čo počas troch predošlých dní odznejú prejavy ministrov a vrcholných predstaviteľov z vyše 140 krajín. Na pondelok zvolala mimoriadne zasadnutie v spojitosti s inváziou Ruska na Ukrajinu aj Bezpečnostná rada OSN.

10:40 Rusko tvrdí, že obsadilo oblasť okolo najväčšej európskej jadrovej elektrárne v Záporoží. Ukrajina odmietla, že by ruské jednotky ovládli elektráreň.

10:30 Zelenskyj žiada okamžité začlenenie Ukrajiny do EÚ. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v najnovšom videu vyhlásil, že žiada Európsku úniu o okamžité pristúpenie podľa nového osobitného postupu. Uviedol, že doteraz bolo na Ukrajine zabitých 4500 ruských vojakov. Ruské ostreľovanie podľa neho zabilo 16 detí, ďalších 45 bolo podľa neho zranených. Tieto čísla nebolo možné bezprostredne overiť.

10:25 Podľa oficiálneho vyhlásenia sú súčasťou delegácie okrem iných aj minister obrany Oleksij Reznikov, poradca vedúceho kancelárie prezidenta Ukrajiny Mychajlo Podoliak a námestník ministra zahraničných vecí Ukrajiny Mykola Točycký.

10:20 Ukrajina požaduje „okamžité prímerie“ a stiahnutie ruských síl. V delegácii je viacero vysokých ukrajinských predstaviteľov, no prezident Volodymyr Zelenskyj sa tam nenachádza.

10:00 !!! Ukrajinská delegácia už dorazila na mierové rokovania v Bielorusku. Ukrajina prisľúbila, že na rokovaniach nebude robiť nijaké ústupky. Jeden z členov ruskej delegácie tesne pred ich začiatkom uviedol, že Moskva chce s Kyjevom dosiahnuť dohodu o ukončení konfliktu. "Určite máme záujem na tom, aby sme čo najskôr dosiahli nejakú dohodu," povedal Vladimir Medinskij, poradca ruského prezidenta Vladimira Putina. !!!

9:55 Ukrajina tvrdí, že Rusko od začiatku invázie prišlo už o zhruba 5300 vojakov a 191 tankov, 29 lietadiel a 29 vrtuľníkov.

9:40 Väčšina ruských síl je stále viac ako 30 kilometrov severne od Kyjeva, tvrdí ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva. Ruský postup "spomalili ukrajinské sily brániace letisko Hostomel, kľúčový ruský cieľ pre prvý deň konfliktu," uviedlo ministerstvo.

ONLINE POKRAČUJE NA DRUHEJ STRANE >>