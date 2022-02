______________________________________________________________

13:35 Grécko pozastavilo vydávanie a obnovovanie povolení na pobyt bohatým Rusom investujúcim v Grécku "až do odvolania", uviedlo v pondelok tamojšie ministerstvo pre migráciu.

13:30 Pri mohutnom ruskom ostreľovaní východoukrajinského mesta Charkov zahynuli desiatky ľudí a stovky utrpeli zranenia. Na Facebooku to uviedol poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko.

13:15 Internetové stránky niekoľkých ruských médií boli zablokované hekermi, píše BBC. Útok postihol napríklad štátnu agentúru TASS, denníky Kommersant, Izvestija, RBK, ruskú verziu časopisu Forbes, ale aj niekoľko bieloruských médií.

13:05 Z Ukrajiny už od začiatku ruskej invázie utieklo viac ako 500.000 ľudí. V pondelok to na Twitteri uviedol vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi.

13:00 Bieloruský minister zahraničných vecí Vladimir Makei privítal v pondelok na rokovaní delegácie z Ukrajiny a Ruska a uistil ich, že sa môžu cítiť úplne bezpečne. „Drahí priatelia, prezident Bieloruska ma požiadal, aby som vás privítal a poskytol všetko pre vašu prácu, ako bolo dohodnuté s prezidentom Zelenským a prezidentom Putinom. Môžete sa tu cítiť úplne bezpečne. Toto je naša svätá povinnosť,“ povedala Makei. Viac foto v galérii.

12:52 Zelensky: „Sme vďační našim partnerom za to, že sú s nami, ale naším cieľom je byť so všetkými Európanmi, a čo je najdôležitejšie, byť si rovní.“

