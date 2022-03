Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Ruské sily zničili veľký metalurgický kombinát v Mariupole

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine.

Globálna hekerská organizácia Anonymous spustila útok na ruské televízie. Vysielajú pravdu o tom, čo sa deje na Ukrajine.

MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. Oznámili svoj koniec v krajine.

Americký Senát prijal rezolúciu, ktorou označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca.

___________________________________________________________________________________

Situáciu sledujeme ONLINE:

7:05 Delegácie Ukrajiny a Ruska budú v pondelok pokračovať v rozhovoroch. Oba tímy chcú nové kolo rokovaní začať prostredníctvom videokonferencie dopoludnia, uviedol poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. TASR o tom informuje na základe pondelkovej správy agentúry DPA.

6:00 SUMY: V chemickom závode v meste Sumy na severovýchode Ukrajiny došlo v pondelok skoro ráno k úniku amoniaku. Úrady ľudí v okolí vyzvali, aby sa uchýlili do bezpečia pokiaľ možno v pivniciach alebo prízemiach, keďže jedovaný plyn so štipľavým zápachom je ľahší ako vzduch. Informácie priniesli stanica BBC a agentúra AFP.

Únik nastal v závode Sumychimprom, v ktorom vyrábajú priemyselné hnojivá, oznámil gubernátor Sumskej oblasti Dmytro Žyvyckyj. Situácia bola podľa neho nebezpečná do vzdialenosti 2,5 kilometra. Celkový rozsah a príčina incidentu však neboli zatiaľ známe. Na mieste zasahovali pohotovostné zložky.

5:10 Niekoľko dní po návšteve Kyjeva slovinský premiér Janez Janša v nedeľu oznámil návrat diplomatov svojej krajiny do Kyjeva. Ukrajina potrebuje priamu diplomatickú podporu, odôvodnil tento krok v nedeľu večer s tým, že do ukrajinskej metropoly sa vrátia "dobrovoľníci". TASR správu prevzala od stanice BBC a agentúry DPA.

4:45 Francúzsko zmrazilo a zadržalo majetok ruských oligarchov v hodnote približne 850 miliónov eur. Oznámil to v nedeľu francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire, informovala agentúra DPA.

3:45 Americký prezident Joe Biden navštívi tento týždeň počas cesty do Európy aj Poľsko, kde bude viesť rozhovory o medzinárodnom úsilí o podporu Ukrajiny a ďalších opatreniach voči Rusku v dôsledku jeho invázie. Oznámil to v nedeľu Biely dom. TASR informácie priniesla na základe správ televízie CNN a agentúr AP, AFP a DPA.

3:15 KYJEV: Najmenej jeden človek zahynul v nedeľu neskoro večer pri vzdušnom útoku ruských síl, ktorý zasiahol nákupné stredisko v ukrajinskej metropole Kyjev. Informovali o tom agentúry AFP a AP, ako aj denník The Guardian.

V meste bolo v čase útoku počuť mohutný výbuch a v troskách nákupného centra Retroville bolo následne vidno požiar, uviedli novinári AFP. "Zatiaľ jeden zabitý," napísal starosta Vitalij Kličko na sociálnej sieti s tým, že škody vznikli aj na viacerých obytných budovách.

2:00 MARIUPOĽ: Grécky diplomat, ktorý zostával v obliehanom ukrajinskom Mariupole aj počas bombardovania, v nedeľu uviedol, že tamojšiu skazu možno porovnať s úplným zničením miest ako Stalingrad alebo sýrske Aleppo počas vojen v minulosti. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters. Grécky generálny konzul v Mariupole Manolis Andrulakis je podľa gréckeho rezortu diplomacie posledným diplomatom z EÚ, ktorého z prístavného mesta na juhovýchode Ukrajiny evakuovali.

1:35 Čínsky veľvyslanec v Spojených štátoch v nedeľu uviedol, že jeho krajina neposiela Rusku zbrane na použitie na Ukrajine. Definitívne však nevylúčil možnosť, že by tak Peking nemohol urobiť v budúcnosti, informovali agentúra AFP a denník The Guardian. "Existujú dezinformácie o tom, že Čína poskytuje Rusku vojenskú pomoc. To odmietame," povedal veľvyslanec Čchin Kang v televízii CBS po otázke, či by Čína mohla poslať financie alebo zbrane do Ruska.

1:20 MARIUPOĽ: Ukrajinské vedenie odmietlo ultimátum na kapituláciu obrancov obliehaného mesta Mariupoľ na juhovýchodnom pobreží krajiny, ktoré im dala do pondelkového rána ruská armáda. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AP. "Nebude žiadna kapitulácia, žiadne zloženie zbraní," povedala podpredsedníčka ukrajinskej vlády Iryna Vereščuková v noci na pondelok pre spravodajský server Ukrajinska pravda.

0:05 Niekoľkým desiatkam pracovníkov vyradenej Černobyľskej jadrovej elektrárne na severe Ukrajiny umožnili zo závodu odísť po tom, ako ich tam ruské jednotky viac než tri týždne držali fakticky ako rukojemníkov. Informovala o tom v nedeľu stanica BBC.

Celkovo 64 zamestnancov, ktorí odišli, podľa správy nahradilo 46 kolegov, ktorí sa dobrovoľne prihlásili do práce. Bližšie podrobnosti o dohode o výmene pracovníkov, o ktorej podľa agentúry AP informoval manažment elektrárne, neboli známe. Manažment elektrárne pred týždňom informoval, že pracovníci zastavili údržbu a opravy aj vzhľadom na únavu, keďže ich dosiaľ nemohla vystriedať ďalšia pracovná zmena.

23:00 Britský premiér Boris Johnson v nedeľu v telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským prisľúbil, že Spojené kráľovstvo bude so zahraničnými partnermi pokračovať v podpore zameranej na "posilnenie sebaobrany" Ukrajiny. Informovali o tom stanice BBC a Sky News.

22:55 Cez humanitárne koridory sa v nedeľu podarilo z ukrajinských miest evakuovať celkovo 7295 ľudí. Uviedla to podpredsedníčka ukrajinskej vlády Iryna Vereščuková, ktorú citovala agentúra Reuters. Vereščuková však zároveň povedala, že z plánovaných siedmych koridorov fungovali počas dňa len štyri. Celkovo 3985 ľudí sa podľa jej slov evakuovalo z obliehaného mesta Mariupol do mesta Záporožie. Vereščuková dodala, že ukrajinská vláda plánuje v pondelok do Mariupolu poslať takmer 50 autobusov určených na ďalšie evakuácie civilistov.

22:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v nedeľu opätovne vyslovil za priame rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pričom rokovania označil za jediný spôsob, ako "zastaviť vojnu" na Ukrajine. Zelenskyj v rozhovore pre americkú stanicu CNN povedal, že je pripravený hovoriť s Putinom, zároveň však varoval, že ak pokusy o rokovania zlyhajú, mohlo by to znamenať "tretiu svetovú vojnu".