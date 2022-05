Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdených je vyše tisíc obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE. Upozorňujeme, že FOTOGRAFIE a VIDEÁ v článku uverejňujeme bez rastrovania. Obsah teda nie je určený pre citlivé povahy a maloletých!

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Porovnanie Mariupoľu PRED ruskou inváziou a po nej

Naď: Slovensko uvažuje o dodávkach bojových vozidiel pechoty a tankov na Ukrajinu

________________________________________________________________________

Situáciu sledujeme ONLINE:

7:35 Biely dom kritizoval šéfa Kremľa Vladimira Putina za prepisovanie dejín a šírenie dezinformácií počas prejavu, ktorý predniesol v pondelok na slávnostnej vojenskej prehliadke v Moskve. Hovorkyňa Bieleho domu zároveň odmietla Putinovo "absurdné" tvrdenie, že vojnu na Ukrajine vyvolala agresia zo strany Západu. TASR správu prevzala v utorok z agentúry Reuters.

6:45 Z náznakov, ktoré zaznamenalo americké ministerstvo obrany, vyplýva, že Ukrajinci sú počas ruskej vojenskej invázie na Ukrajine násilne odvádzaní zo svojej vlasti a posielaní do Ruska. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvolala na hovorcu Pentagónu Johna Kirbyho. "Neviem povedať, koľko je táborov, alebo ako vyzerajú," uviedol pre novinárov v pondelok Kirby.

6:00 Na Odesu dopadlo celkom 7 ďalších rakiet, ktoré zasiahli nákupné centrum a priľahlý sklad, oznámilo podľa Blesku velenie "južnej sekcie" ukrajinskej armády. Informácie zatiaľ hovoria o jednom mŕtvom a piatich zranených.

Raketový útok na Odesu zničil 10. mája 2022 nákupné centrum aj priľahlý sklad, z miesta hlásia obete aj zranených. Zdroj: Twitter

4:20 Americký prezident Joe Biden v pondelok uviedol, že sa obáva toho, že jeho ruský náprotivok Vladimir Putin nemá riešenie pre vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Biden na benefičnom podujatí vo Washingtone uviedol, že Putin sa podľa neho mylne domnieval, že invázia na Ukrajinu rozdelí Severoatlantickú alianciu a Európsku úniu. "Som presvedčený, že Putin veril, že dokáže zlomiť NATO, že veril, že rozbije Európsku úniu," uviedol Biden, podľa ktorého sa Západ namiesto toho spoločne postavil na stranu Ukrajiny.

3:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok potvrdil, že Ukrajina odovzdal druhú časť dotazníka pre vstup do Európskej únie. Zelenskyj tak spravil počas videohovoru s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian, ktorý o tom informoval v noci na utorok.

2:15 Americký prezident Joe Biden v pondelok podpísal zákon, ktorý umožní urýchliť dodávky zbraní na Ukrajinu. Tento zákon je pritom založený na opatrení z čias druhej svetovej vojny, ktoré pomohlo Spojeným štátom a ich spojencom poraziť nacistické Nemecko. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá o tom informovala v noci na utorok.

00:30 Za "pochod porazených" označil v pondelok bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko vojenskú prehliadku v ruskej metropole Moskva pri príležitosti 77. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. TASR správu prevzala zo stanice Sky News. "Toto je ďalší dôkaz, že (ruský prezident Vladimir) Putin sa úplne zbláznil," uviedol bývalý ukrajinský prezident pre Sky News. "On žije v absolútne paralelnom svete, v inom vesmíre," povedal Porošenko v súvislosti s Putinom.

22:40 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok povedal, že ešte nezaznamenal pokrok v úsilí ukončiť vojnu na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry DPA. "To, čo chceme dosiahnuť, je prímerie, a to hneď, ako to je možné," povedal Macron v Berlíne, kde sa v pondelok stretol s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Prímerie je podľa jeho slov jediný spôsob, ako dosiahnuť pokrok v rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom a následne aj stiahnutie ruských vojsk.