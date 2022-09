Ako informoval portál Prishtina Insight, k napadnutiu došlo 27. augusta v mestskom parku. Podľa doterajších informácií polícia zatkla piatich ľudí, z čoho traja sú maloletí.

Dve osoby mali k maloletej pristúpiť so slovami „Miláčik, páčiš sa mi," pričom jeden z obvinených sa jej mal začať dotýkať v oblasti brucha a krížov.

Podozriví muži dievčaťu v parku vyzliekli šaty a potom, kým ju jeden z nich držal za ústa a ruky, ďalší ju sexuálne napadol. Tým však peklo pre 11-ročné dievča neskončilo.

Potom, ako ju dvaja podozriví znásilnili v parku, ďalší muž ju našiel neďaleko jej domu, posadil ju do auta a spolu s ďalšími troma ľuďmi ju odviezli na iné miesto, kde napadnutie pokračovalo. Na sociálnych sieťach začali kolovať fotografie údajných páchateľov.

Tw: The below men raped an 11 year old girl continually, for hours, taking turns. This happened in a PARK in Pristina, Kosovo.



Some media have been reporting the event as “unwanted sex” or “forced sex”, when the correct term is in fact, rape.



Shameful and disgusting 😔 https://t.co/U75VQQJrNS