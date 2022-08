Nad rusko-ukrajinskou krízou visí hrozba jadrovej vojny. Experti sa pozreli na to, čo by nasledovalo, ak vojna na Ukrajine eskaluje a na ktoré miesta sa treba uchýliť, ak prepukne jadrový konflikt.

Podľa novej štúdie uverejnenej v súvislosti s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine, by v prípade jadrového konfliktu zomrelo v dôsledku hladomoru viac ako päť miliárd ľudí. V Spojenom kráľovstve by približne 90 % ľudí zomrelo hladom, píše britský denník The Daily Mail.

Podľa generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa toto varovanie prichádza v čase, keď "ľudstvo delí od jadrového vyhladenia už len jedno nedorozumenie, jeden nesprávny odhad".

Poďľa Guterresa je "ľudstvo iba jedno nedorozumenie od vypuknutia jadrovej vojny" Zdroj: Yuki Iwamura

"Každý chápe, že priame dôsledky jadrovej vojny by boli strašné, ako sme videli v Hirošime a Nagasaki," povedal profesor Alan Robock v štúdii uverejnenej v časopise Nature Food. "Naša práca ukazuje, že vo zvyšku sveta by mohlo zomrieť viac ako desaťkrát viac ľudí v dôsledku dopadov na klímu a poľnohospodárstvo."

Alan Robock sa podieľal na novej štúdii Zdroj: Twitter/RutgersSEBS

Odborníci skúmali šesť scenárov zahŕňajúcich jadrové arzenály rôznych veľkostí, z ktorých päť vychádzalo z menších konfliktov medzi Indiou a Pakistanom a jeden z vojny medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Aj ten najmenší scenár spôsobil hladomor, pričom celosvetová priemerná kalorická produkcia sa do piatich rokov od konfliktu znížila o sedem percent.

Hirošima po zhodení jadrovej bomby Zdroj: archív

Ohňové búrky by v dôsledku výbuchu do horných vrstiev atmosféry uvoľnili sadze, ktoré by zablokovali slnko. To by znamenalo celosvetovú neúrodu a celosvetový kolaps poľnohospodárstva a dovozu a vývozu potravín.

Vzťahy medzi Ruskou federáciu a USA sú napäté Zdroj: Mikhail Klimentyev

Obrovský pokles úrody by spôsobil, že do dvoch rokov by miliardy ľudí - 75 percent svetovej populácie - zomreli od hladu, informovala v pondelok spravodajská stanica Sky News.

