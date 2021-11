K výbuchu došlo v Kábule, keď sa vozidlo nachádzalo neďaleko kontrolného stanovišťa hnutia Taliban vo štvrti Dašt-e Barčí, kde žije prevažne šiitská komunita Hazarov, ktorí sú už roky terčom násilia zo strany Islamského štátu (IS).

Smrť novinára - Hamída Sejghaního, ktorý pracoval pre televíznu sieť Ariana, - potvrdilo vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Twitter aj Afganské novinárske centrum i jeho manželka, ktorá je tiež novinárka.

Kolejna eksplozja w Kabulu. W wybuchu w szyickiej dzielnicy miasta miała zginąć co najmniej jedna osoba. At least one person has been killed and four others wounded in an explosion that hit a vehicle in #Afghanistan ’s capital, #Kabul . pic.twitter.com/o4tktILHrM

Agentúra AFP pripomenula, že od návratu Talibanu k moci v polovici augusta boli v provincii Nangarhár na východe Afganistanu, ktorá je ohniskom aktivít IS, odpálené desiatky bômb. Hlavné mesto Kábul bolo však takéhoto rozsahu násilností do značnej miery ušetrené.

K výbuchu došlo deň po tom, čo najmenej troch ľudí zabila a 15 zranila bomba, ktorý vybuchla v mešite v provincii Nangarhár. K tomuto útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil.

#BREAKING | A magnetic bomb went off in Gullaie Mahtab area Dasht-e- Barchi, #Kabul.



According to eyewitnesses –-- the magnetic bomb which were stuck in a car went off.



There is no details of causalities as a result of this explosion yet.#Taliban #Afghanistan #ISIS pic.twitter.com/wI1ykhhzyt