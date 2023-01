Francúzsky prezident (45) sa prvýkrát stretol so svojou manželkou Brigitte (69), keď učila literatúru vtedy len 15-ročného mladíka na jeho strednej škole v La Providence. A hoc sa prezident nedá zaskočiť otázkami novinárov na jeho vzťah a manželstvo, tentoraz sa neubránil smiechu.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte Macronová. Zdroj: Andrew Harnik

Počas posedenia s autistickými novinármi z Le Papotin, predajne založenej v roku 1990 v parížskom dennom centre pre mladých ľudí s autizmom, sa ho nadšenci pýtali na jeho románik s manželkou. Jeden z novinárov podal Macronovi kartičku s otázkou, aby ju prezident prečítal sám.

„Ste prezident. Mali by ste byť príkladom a nebrať si svojho učiteľa," stálo na kartičke, ktorú Macron prečítal nahlas, čo vyvolalo v miestnosti vlnu pobavenia.

Emmanuel Macron Zdroj: instagram @lepapotin

Prezident však nezaváhal a na odvážnu poznámku odpovedal vskutku senzačne. „Nevyberáš si, do koho sa zamiluješ. Nebola to vlastne moja učiteľka, učila ma divadlo. To sa nepočíta,“ zažartoval Macron na margo poznámky, čím obhájil svoju lásku k Brigitte. "Nie je to tak, že by bola mojou učiteľkou matematiky," dodal.

Autistickí novinári sa Macrona opýtali aj na jeho zárobok. Prezident sa však priznal, že zarábal lepšie v predchádzajúcej práci v úlohe bankára. Na konci rozhovoru poďakoval novinárom a pokračoval: „Vaše otázky ma zaviedli na miesta, kde som nebol v iných rozhovoroch s inými novinármi.“