Vyzerá to tak, že očkovanie proti koronavírusu neznamená slobodu. Napriek tomu, že to ľuďom politici sľubovali. Seychely, ktoré majú najviac zaočkovaný národ na svete, sa opäť zatvárajú!

Tretinu nových prípadov ochorenia COVID-19 tvoria plne zaočkovaní ľudia. Informoval o tom Daily Mail.

Seychely, krajina s najviac zaočkovanými ľuďmi proti koronavírusu, s viac ako 60 percentami dospelej populácie, ktorá dostala už dve vakcíny, znova zaviedla drsné obmedzenia pre prudký nárast nových prípadov.

V krajine zaviedli zákaz vychádzania

Obmedzenia, ktoré boli tento týždeň v krajine prijaté, sú podobné tým, ktoré boli platné na konci roku 2020. Okrem zákazu stretávania sa ľudí rôznych domácností a predčasného zatvárania barov sa zatvoria aj školy a po 23. hodine bude platiť zákaz vychádzania.

Odborníci po celom svete sa zhodujú na tom, že vysoká miera zaočkovanosti by mala krajinám pomôcť v boji s pandémiou. Vyzerá to však tak, že v praxi to celkom nefunguje.

„Napriek všetkému mimoriadnemu úsiliu, ktoré vynakladáme, je situácia s COVID-19 v našej krajine kritická, minulý týždeň bol hlásený veľký nárast každodenných prípadov,“ uviedla v utorok na tlačovej konferencii Peggy Vidot, ministerka zdravotníctva krajiny.

Krajina eviduje vyše 6-tisíc prípadov COVID-19

Aktuálne, takmer o štyri mesiace neskôr, napriek úspešnej očkovacej kampani v krajine, zaznamenali už celkovo 6 373 prípadov koronavírusu a 146 úmrtí.

Podľa Daily Mail sa nedá vylúčiť ani to, že v krajine prevládol nový variant koronavírusu, ktorý sa šíri rýchlejšie. Je však ťažké povedať to presne, pretože Seychely neanalyzujú veľké množstvo pozitívnych testov, ako to robia ostatné krajiny.

Krajina začala v januári rýchlo konať, aby odštartovala očkovací program, a to pomocou dávok dvoch rozdielnych vakcín.