Pedofilný Epstein mal kontakty po celom svete, aj na Slovensku! Krásna Naďa, rodáčka z Košíc, mu podľa britského denníka Daily Mail slúžila ako jeho obľúbená sexuálna otrokyňa, no neskôr ju "povýšil" na svojho komplica a sexuálne obete mu zháňala už aj sama. Po bývalej modelke sa v posledných mesiacoch akoby zľahla zem, britský denník však prišiel s novými informáciami, ktoré nikdy nemali uzrieť svetlo sveta.

Finančník Jeffrey Epstein († 66), ktorý zneužíval a súčasne aj dohadzoval vplyvným ľuďom maloleté dievčatá, sa obesil vo svojej väzenskej cele v auguste minulého roku. Napriek súdnej pitve je jeho smrť smrť spájaná s rôznymi konšpiráciami a mnohí veria, že mu na druhý svet niekto pomohol. Keby Epstein začal pred súdom rozprávať, jeho výpoveď by mohla uškodiť najväčšej svetovej elite. Od britského princa Andrewa, syna kráľovnej Alžbety, až po svetových politikov a celebrít, bola do sexuálneho škandálu s Epsteinom zapletená poriadna porcia smotánky.

Špinavú prácu za miliardára robili jeho takzvané sexuálne dohadzovačky, čo potvrdil aj dokumentárny film vysielaný na Netflixe. Britský denník Daily Mail sa spomedzi všetkých jeho dohadzovačiek najnovšie zameral na rodáčku z Košíc, bývalú modelku Naďu Marcinkovú, ktorá je v súčasnosti pilotkou a taktiež vlastní leteckú spoločnosť. Britský denník píše o Slovenke ako o "najskazenejšej pomocníčke miliardára pedofila".

Krásna Slovenka bola podľa denníka aj na jeho ostrove orgií v Palm Beach, čo potvrdili aj Epsteinove sexuálne otrokyne. Miliardár vraj nebol nikdy sám a spoločnosť mu neustále robila práve Naďa. Mladé dievčatá okrem toho, že žili v luxuse, museli mať s Naďou sex, na ktorý sa Epstein veľmi rád pozeral. Miliardár si Naďu aj nahé dievčatá rád fotografoval a akty si potom vystavoval po celom dome.

Epsteinovi mala so zháňaním neplnoletých dievčat na sex pomáhať aj Slovenka Naďa Marcinková, ktorá na sociálnych sieťach vystupovala ako pilotka a inštruktorka lietania. V súčasnosti by mala žiť v USA. Zdroj: instagram, twitter

Bývalé sexuálne otrokyne vo svojej výpovedi pred políciou taktiež priznali, že v tom čase iba 19-ročná Marcinková na nich často tlačila, aby mali s ňou a zároveň s Epsteinom pohlavný styk. To, že dvojica mala k sebe blízko, svedčí aj fakt, že v roku 2008, keď Epsteina poslali za mreže za sprostredkovanie maloletej na prostitúciu, ho vo väzení navštívila 67-krát. Okrem Nade je však v hre aj ďalšia Epsteinova dohadzovačka Sarah Kellen.

Sarah Kellen bola rovnako, ako Nadia, obľúbenou dohadzovačkou sexuálnych otrokýň pre Epsteina. Zdroj: Youtube

Naďa aj Sarah si podľa britského denníka zmenili po prevalení škandálu meno a v súčasnosti sú v hľadáčiku newyorských prokurátorov. Daily Mail taktiež cituje svedka, ktorý im povedal, že medzi Epsteinom a Naďou bolo niečo viac. „Zdá sa, že Naďa a Jeffrey sa skutočne milovali. Bolo to, akoby mali romantický vzťah. Boli k sebe láskaví a často sa držali za ruky." K celému prípadu sa však vyjadrili aj Nadini právnici. „Naďa by chcela vyjadriť súcit a podporu všetkým, ktorí sa tiež stali obeťami dravého a urážlivého správania Jeffreyho Epsteina," povedali britskému denníku s tým, že Naďa chce pred súdom obhájiť svoju nevinu a aj to, že s Epsteinom nemala v minulosti nič spoločné.