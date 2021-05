Alžbeta je už hlavou britskej monarchie takmer 70 rokov a za ten čas neabsolvovala iba množstvo zahraničných návštev, vystúpení či príhovorov. Kráľovná od začiatku svojho vládnutia zasadila viac ako 1 500 stromčekov a podľa britského denníka Daily Mail sa v marci tohto roku zaviazala, že v spolupráci so spoločnosťou Cool Earth vytvorí „zelené kráľovstvo” a na sadení stromčekov sa bude podieľať aj ona s princom Charlesom (72). Dvojica zasadila svoj prvý stromček – dub - v záhradách na hrade Windsor.

Na oficiálnej fotografii, ktorú zverejnil palác, je 95-ročná panovníčka v skvelej forme. Po pohrebe Philipa († 99), ktorý sa konal 9. apríla, je to už tretí raz, čo sa kráľovná objavila na verejnosti.

Kráľovná Alžbeta II. prišla o svojho manžela, ktorý jej bol oporou. Zdroj: Instagram/@britishmonarchy

Prvý raz to bolo len prostredníctvom videohovoru, druhýkrát sa zúčastnila na otvorení nového zasadacieho obdobia parlamentu a predstavila priority vlády na ďalší rok a teraz v záhradách Windsoru, kde jej robil spoločnosť budúci kráľ, princ Charles. Nuž vyzerá to tak, že napriek vysokému veku a smrti manžela sa do dôchodku ešte nechystá a povinnosti kráľovnej si aj naďalej plní na výbornú.

Prečítajte si aj: