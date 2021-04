Pohreb princa Philipa bol úplne iný, než aký by mal byť, nebyť pandémie a odchodu princa Harryho s manželkou Meghan do USA. Pre pandémiu koronavírusu bol počet hostí zúžený na 30 ľudí, a keďže Harry sa vzdal všetkých kráľovských povinností, nemohol mať na pohrebe oblečenú vojenskú uniformu. Kráľovná Alžbeta milovanému vnukovi vyšla v ústrety a oznámila, že keď nebude mať oblečenú uniformu Harry, nebude ju mať nikto. Na kráľovský pohreb princa Philipa preto prišli všetci členovia v čiernych oblekoch.

Úloha princa Philipa bola podporovať kráľovnú v každom jednom rozhodnutí, keďže bola na čele monarchie, stál celý život v jej tieni. A to doslova. Princ nemohol nikdy kráčať pred ňou, ale musel sa držať v jej tesnom závese. Na jeho pohrebe si však, akoby, vymenili svoje role a vôbec prvýkrát v histórii bola Alžbeta tou, ktorá kráčala za svojím zosnulým manželom. Keďže počas smútočného obradu sedela na stoličke úplne sama, bez akejkoľvek podpory, mala vo svojej kabelke osobné veci Philipa, ktoré jej mali pozdvihnúť náladu.

Britská kráľovná Alžbeta II. sedí neďaleko rakvy s telesnými pozostatkami britského princa Philipa v Kaplnke svätého Juraja počas pohrebu britského princa Philipa. Zdroj: Yui Mok

Okrem fotografií, na ktorej sú s princom Philipom len čerstvými novomanželmi, mala v kabelke aj jeho bielu vreckovku, ktorú nosieval v náprsnom vrecku saka a ktorú si dal ušiť . >>> Ďalšie zaujímavosti nájdete v našej galérii <<<

Briti spomínajú na princa Philipa. Zdroj: Kirsty Wigglesworth

Kráľovská rodina aj celá Veľká Británia sa v sobotu rozlúčili so zosnulým princom Philipom, ktorý zomrel vo veku 99 rokov v piatok 9. apríla na hrade Windsor. Poslednej rozlúčky so zosnulým princom sa zúčastnili len členovia kráľovskej rodiny a blízki priatelia. V súlade so želaním samotného princa išlo o kráľovský pohreb, nie štátny. Verejnosť sa pre pandemické opatrenia na pohrebe nezúčastnila, smútočné obrady však vysielala stanica BBC.

