"Gratulujem Giorgii Meloniovej k tomu, že sa stala novou talianskou premiérkou," uviedol Biden v správe, ktorú zverejnil Biely dom.

"Taliansko je dôležitým spojencom NATO a blízkym partnerom v čase, keď naše národy spoločne čelia globálnym výzvam...Teším sa na ďalšie napredovanie našej podpory pre Ukrajinu a hnanie Ruska na zodpovednosť za jeho agresiu, na zabezpečenie úcty k ľudským právam a demokratickým hodnotám a na vybudovanie udržateľného ekonomického rastu," uviedol šéf Bieleho domu.

Ku gratuláciám sa v sobotu pridal aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Gratulujem Giorgii Meloniovej, prvej talianskej premiérke. Želám vláde, aby úspešne reagovala na všetky súčasné výzvy. Teším sa na našu plodnú spoluprácu pri zaisťovaní mieru a prosperity na Ukrajine, v Taliansku a vo svete!" napísal Zelenskyj na Twitteri.

My congratulations to @GiorgiaMeloni, the first female Prime Minister of Italy. I wish the new government to successfully respond to all the challenges of today. I look forward to continued fruitful cooperation to ensure peace and prosperity in Ukraine, Italy and the world!