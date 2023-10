Tlačovú besedu sme sledovali NAŽIVO:

Kým sa traja lídri pustili do podpísania Memoranda o porozumení, zaznela štátna hymna, pričom iba Andrej Danko zo SNS aj potichučky spieval. Potom Ján Mažgút (Smer-SD) prečítal celé znenie memoranda. Memorandum lídri strán podpísali v troch vyhotoveniach. Po podpise si podali ruky, počas fotografovania voľne žartovali.

„Chcem prisľúbiť slovenskej verejnosti, že vynaložíme maximálne úsilie, aby čas neistoty bol mimoriadne krátky a aby sme v čo najkratšom čase pred vás predstúpili s obsahom koaličnej dohody,“ povedal Fico. Podľa neho by a ustanovujúca schôdza Národnej rady mohla usktutočniť v termíne, aby na najbližšom summite EÚ zastupoval Slovensko nový predseda vlády. Pripomenul, že vláda bude mať tridsať dní na prípravu Programového vyhlásenia vlády.

„Slovensko je plné paradoxov. Sme krajina, ktorá má nelichotivé prvenstvá, najhoršie verejné financie v EÚ a sme krajina, ktorá sa považuje za druhú najchudobnejšiu v EÚ. Súčasná vláda paradoxne ponúka rozpočet, ktorý by ešte viac prehĺbiť chudobu a regionálne rozdiely. Chcem vyhlásiť, že vynaložím všetko úsilie, aby sociálny štandard išiel hore. Odmietol návrhy úradníckej vlády na šetrenie, pretože v nich „chýba prvok solidarity“.

Fico vyhlásil, že chce „krajinu riadiť demokraciu“. Spomenul aj tlačové konferencie vysokých policajných funkcionárov, ktoré sú podľa neho politické. „Urobíme všetko preto, aby sa bezpečnostné zložky vysporiadali s nelegálnou migráciou, je to náš verejno-štátny záujem,“ pokračoval. „Sme tu pripravení, skúsení, ale aj poučení. A to nás predurčuje k tomu, aby sme to peklo, do ktorého ideme, zvládli,“ dodal s tým, že sa bude riadiť heslom „do pekla, dobre, ale na peknom veľkom koni“.

Rokovania boli podľa Pellegriniho na úrovni

Peter Pellegrini ocenil prístup Smeru a SNS ku koaličným rokovaniam, ktoré boli „na úrovni“. Memorandum podľa neho zodpovedá prioritám a predstavám Hlasu. „Jediným, kto na Slovensku moc dáva, je ľud a volič Slovenskej republiky. Za víťaza označil Smer na čele s Robertom Ficom a ten dostal aj poverenie na zostavenie vlády,“ povedal Pellegrini.

Podľa neho je pre stranu dôležité zlepšovanie sociálnej situácie. „Vláda bude robiť všetko, aby sa životná úroveň zlepšovala,“ povedal Pellegrini s tým, že jeho strana je pripravená urobiť všetko preto, aby sa zachoval sociálny štandard, ktorý bol dosiahnutý, ale zároveň sa zabezpečil aj ekonomický rast. Pellegrini ocenil, že deklarácia ubezpečuje obyvateľov, že miesto Slovenska je v EÚ a NATO.

„Nemienime meniť náš zahranično-politický kurz, ale s tým, že budeme obhajovať záujmy Slovenska,“ dodal. Pellegrini zdôraznil, že jeho strana bude riadiť sedem ministerstiev. „Musí tu zavládnuť profesionalita, odbornosť a stabilita,“ vyhlásil s tým, že „dúfa, že čoskoro vznikne vláda, ktorá nebude ľudí otravovať politikou“.

Tvrdí, že rozhodnutie Hlasu vstúpiť do tejto koalície „je rozhodnutie správne“. Pellegrini požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o maximálnu súčinnosť, aby v momente, keď jej Robert Fico predloží zloženie vlády, zvolala čo najskôr ustanovujúcu schôdzu Národnej rady.

Nová koalícia musí podľa Danka upokojiť spoločnosť

Andrej Danko vyhlásil, že budúca koalícia „je pripravená slúžiť krajine“. Pripomenul, že lídri nemusia mať zhodné názory, ale prvoradým cieľom je „upokojiť spoločnosť“.

„Iba občan hodnotí politikov výsledkami volieb,“ vyhlásil Danko, ktorému sa nepáči „mediálny lynč“ bez toho, aby mala nová vláda prvých sto dní fungovania za sebou. „Spája nás národná, kresťanská a sociálna politika,“ pokračoval predseda SNS.

„Je veľmi dôležité, aby sa aj naši súperi naučili rešpektovať výsledky volieb. Politika nie je o kamarátske. Často sa aj medzi nami troma iskrilo, ale chcem vás ubezpečiť, že traumy, ktoré sme tu zažívali za tri a pol roka, tu už nezažijete,“ zdôraznil Danko.

Lídri zatiaľ nechcú prezradiť, aké ministerstvo vznikne

„Najvýznamnejšia úloha, ktorá nás čaká, je nastavenie systém konsolidácie tak, aby sme nič nemuseli rušiť z dosiahnutého sociálneho komfortu. Slovensko musí ukončiť prepadávanie sociálnej úrovne. Na to sa chceme maximálne sústrediť,“ povedal Fico. Lídri zatiaľ nechceli spresniť, aké nové ministerstvo vznikne. "Táto informácia bude zverejnená v okamihu, keď budeme prezentovať koaličnú dohodu," spresnil Fico.

"Oblasť, pre ktorú zvažujeme zriadiť nové ministerstvo, je dôležitá a počiatočné náklady nebudú veľké," dodal. Fico povedal, že už telefonoval s prezidentkou Zuzanou Čaputovu a oznámil jej, že v krátkom čase jej predloží zloženie vlády. Zdôraznil, že nový premiér by sa mal zúčastniť na summite EÚ koncom októbra.

