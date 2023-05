V novom dokumente BBC o panovníkovi boli zverejnené dve nikdy nevidené fotografie kráľa Charlesa s princom Georgeom a princeznou Charlotte. Dokument s názvom Charles R: The Making of a Monarch, ktorý sa vysielal v nedeľu večer, obsahoval rozkošnú zbierku obrázkov, o ktorých sa predpokladá, že boli urobené v roku 2016.



Zdroj: BBC

Jeden z obrázkov ukazuje vtedajšieho princa z Walesu, ako ukazuje na niečo zaujímavé, zatiaľ čo sedí vedľa mladého princa Georgea. Dvojica sedí pri piknikovom stole a malý George drží pohár džúsu. Má na sebe námornícke tričko, zatiaľ čo jeho starý otec nosí prúžkovaný oblek a modrozelenú kravatu.

Druhý obrázok zobrazuje usmievajúcu sa princeznú Charlotte, oblečenú v sladkých modrých šatách so zodpovedajúcou mašľou vo vlasoch, ktorú zabáva Charles. Rozkošné fotografie boli zobrazené v predchádzajúcom rozhovore s Charlesom, kde vysvetlil, ako jeho vnúčatá motivujú jeho vášeň k starostlivosti o životné prostredie.

„Veľmi mi záleží na budúcnosti, na tom, čo zanecháme našim deťom a vnúčatám,“ povedal. "To je to, čo ma skutočne nakopne."