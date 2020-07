Lina Medina

Narodila sa v roku 1933 v Peru. Keď mala 5 rokov, jej brucho sa zväčšilo do nevídaných rozmerov, a preto ju rodičia zobrali okamžite do nemocnice. Mysleli si, že je chorá a že má v tele obrovský nádor. Keď ju však lekári vyšetrili, zistili, že Lina je už v siedmom mesiaci tehotenstva.

Lina Medina Zdroj: Twitter

Keďže mala iba päť rokov, lekár Geraldo Lozada, ktorý mal celý prípad na starosti, ju zobral do lepšej nemocnice. Lina sa narodila s ochorením, ktoré zapríčiňuje „predčasnú pubertu“. Prvú menštruáciu vraj mala vo veku dva a pol roka. V piatich rokoch už mala úplne vyvinuté prsia, kosti a taktiež rozšírenú panvu. Aj napriek tomu však musela rodiť cisárskym rezom.

Lina Medina v nemocnici po pôrode. Zdroj: Reprophoto/youtube

Lina Medinao so svojím synom. Zdroj: Reprophoto/youtube

14. mája v 1939 sa jej narodil zdravý chlapček Gerardo. Do svojich desiatich rokoch si však myslel, že Lina je jeho staršia sestra. Celú pravdu sa dozvedel až neskôr. To, kto je skutočným otcom dieťaťa, sa však už zrejme nikdy nedozvieme. Gerardo umrel vo svojich 40-rokoch, no Lina (85) žije dodnes. Rozhovory a akúkoľvek medializáciu však prudko odmieta.

