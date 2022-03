Letecká spoločnosť na Twitteri uviedla, že "sa zaviazala pomáhať ukrajinským utečencom dostať ich do ich cieľa, nech je to kdekoľvek". "Poskytneme 100.000 bezplatných miest na linkách na krátke vzdialenosti, ktoré v marci odlietajú z Poľska, zo Slovenska, z Maďarska a Rumunska," oznámil Wizz Air.

"Wizz Air is committed to helping the #Refugees reach their final destinations, wherever that may be," the airline said. #Hungary #WizzAir #UkraineWar https://t.co/ntInYPaDpt