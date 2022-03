Podľa Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Putinove jednotky bombardovaním „priamo zasiahli“ jednu z pôrodníc v meste Mariupol, informoval britský denník Daily Mail.

"Deštrukcia je kolosálna," uviedla na sociálnych sieťach mariupolská mestská rada. Počet obetí či zranených nebol bezprostredne známy. Zelenskyj však na Twitteri napísal, že pod troskami budovy sú "ľudia, deti" a útok na nemocnicu označil za "zverstvo", informuje agentúra AP.

„Barbarstvo! Ako dlho bude svet tolerovať tento teror? Uzavrite nebo nad Ukrajinou! Zastavte vraždy! Máte moc, ale strácate ľudskosť,“ obvinil Zelenskyj svetových lídrov.

Podľa mariupolskej radnice utrpela pôrodnica „kolosálne poškodenie“. Rusko pritom sľúbilo, že bude v stredu akceptovať prímerie kvôli evakuácii civilistov, no Putin už po štvrtýkrát takýto sľub nedodržal.

Situácia v Mariupole, kde nefunguje kúrenie, tečúca voda, kanalizácia ani telefónne siete, je podľa Červeného kríža "apokalyptická". Zástupca mariupolského starostu Serhej Orlov tvrdí, že dosiaľ v meste zahynulo najmenej 1200 ľudí, ale že reálny počet je pravdepodobne oveľa vyšší.

No running water, no power, no sanitation and food running out. People fleeing the Ukrainian city of #Mariupol are making the grim choice between "a long death or a short one".



"Diana" escaped earlier this week and describes the desperate situationhttps://t.co/eBG5CmT4vk pic.twitter.com/Vl33TKnrQl