"Väčšina ruských pozemných síl môže byť v súčasnosti na Ukrajine, no aj tak by sme nemali podceňovať potenciál ruských pozemných síl otvoriť druhý vojenský front," povedal Zorn. Dlhoročný profesionálny vojak je v súčasnosti generálny inšpektor Bundeswehru. Zorn dodal, že Západ by nemal zabúdať ani na ruské námorníctvo a letectvo.

"Väčšina ruského námorníctva ešte nebola nasadená do vojny na Ukrajine a ruské letectvo má značný potenciál, čo predstavuje hrozbu aj pre NATO," uviedol nemecký generál.

Zorn pred začiatkom protiofenzívy Kyjeva na juhu Ukrajiny zdôraznil, že Moskva má naďalej značné rezervy. "Pokiaľ ide o armádu, Rusko je schopné konflikt rozšíriť regionálne... To, že by to bola pre Rusko veľmi nerozumná vec, je iný príbeh," dodal.

Generál v súvislosti s vojenskou situáciou na Ukrajine poznamenal, že dynamika ruského útoku sa spomalila, no Moskva stále postupuje vpred. Naznačil tiež, že Rusku sa munícia tak skoro neminie.

"Rusi majú k dispozícii obrovské množstvo munície... Táto munícia je pomerne stará a veľmi nepresná, no práve to spôsobuje rozsiahle ničenie civilnej infraštruktúry. Denne vypália okolo 40.000 až 60.000 delostreleckej munície," povedal Zorn. Ruské ozbrojené sily sa podľa jeho slov aj naďalej sústreďujú na dobytie východoukrajinského Donbasu a nepredpokladá preto žiadne ďalekosiahle ofenzívy hlboko na ukrajinskom území.