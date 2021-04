Oznámil to vo štvrtok premiér nemeckej spolkovej krajiny Sasko Michael Kretschmer, ktorý je na pracovnej návšteve v Moskve, informuje tlačová agentúra AFP.

"Hovoril som o Sputniku V s (ruským) ministrom zdravotníctva Michailom Muraškom. Dôrazne odporúčame, aby sa do mája urýchlil schvaľovací proces. Nemecko rokuje o dodávkach 3 x 10 miliónov dávok pre jún, júl a august. Predpokladom (nákupu) je rýchle schválenie vakcíny zo strany EMA," napísal Kretschmer na sociálnej sieti Twitter.

Nemecko začiatkom apríla vyvolalo polemiku, keď oznámilo, že s Ruskom začalo rozhovory o nákupe dávok vakcíny Sputnik V bez toho, aby vyčkalo na koordinované kroky s Európskou úniou. Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn uviedol, že jeho krajina sa usiluje o "záväznú dohodu o množstve dávok, ktoré by sa po schválení regulačnými úradmi mohli dostať do Nemecka a kedy".

Berlín doteraz koordinoval svoje nákupy vakcín s Bruselom. Od konca decembra, keď sa v Nemecku začalo očkovanie proti covidu, krajina nasadila vakcíny od spoločností Pfizer-BioNTech, AstraZeneca a Moderna. Štvrtá, vyvinutá firmou Johnson & Johnson, sa podľa očakávaní začne v EÚ distribuovať v nasledovných týždňoch.

Nemecké spolkové krajiny Bavorsko a Meklenbursko-Predpomoransko už predtým avizovali plány na predbežnú objednávku Sputnika V.

EMA začala v marci proces predbežného posudzovania tejto očkovacej látky. Ide o kľúčový krok predtým, než by mohlo dôjsť k schváleniu tejto vakcíny na použitie v 27 členských krajinách EÚ. Ak by sa tak stalo, išlo by o prvú očkovaciu látku vyvinutú mimo západných krajín, ktorá prejde prísnym posudzovacím procesom EMA.

Účinnosť tejto dvojdávkovej vakcíny pôvodne vyvolala pochybnosti západných vedcov, keďže Rusko ju vlani v auguste schválilo bez toho, aby počkalo na výsledky kompletných klinických štúdií. Odborný medicínsky časopis The Lancet však vo februári zverejnil štúdiu, podľa ktorej je táto očkovacia látka bezpečná a má viac než 90-percentnú účinnosť.

Mnohí európski predstavitelia majú však naďalej pochybnosti o úmysloch Moskvy, čo sa týka exportu vakcín do sveta, keďže Rusko ešte nezaočkovalo dostatočný počet vlastného obyvateľstva.