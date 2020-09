Nechutné VIDEO policajnej brutality: Po zadržaní zomrel ďalší Afroameričan

Demonštrujúci v americkom štáte New York žiadajú vyšetrenie úmrtia psychicky chorého Afroameričana, ktorý údajne zomrel na následky potýčky so skupinou policajtov ešte v marci. Do širšieho povedomia verejnosti sa tento prípad dostal v stredu, keď rodina zosnulého zverejnila video z policajnej kamery zachytávajúce tento incident, píše britský denník The Guardian.